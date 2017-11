Hihetetlen aukciós világrekord született ma Amerikában

A Salvator Mundi (Világmegváltó) című kép kikiáltási ára 75 millió dollár, az utolsó ajánlat pedig, amelynél végül a jelenlévők tapsvihara közepette lecsapott a kalapács,amelyet 2015 óta Pablo Picasso Algíri nők (O változat) című alkotása tartott 179,4 millió dollárral. A szerdai licit 19 percig tartott, a meg nem nevezett vevő telefonon vett részt rajta.Jézus Krisztus 1505 után keletkezett éteri portréjáról, amelyetsokáig azt hitték, hogy elveszett vagy megsemmisült. A képen a kék és barna ruhát viselő Jézus felsőteste és arca látható, amint egyik kezét áldásra emeli, másikban pedig kristálygömböt tart.Az 1452 és 1519 között élt Leonardónak kevesebb mint húsz festménye maradt fenn - például a párizsi Louvre-ban látható Mona Lisa -, ezek közülSenki sem tudja bizonyosan, hogy a kis méretű, rejtélyes történetű festmény kinek a megrendelésére született. Alan Wintermute, a Christie's szakértője korábban elmondta: egyes kutatók úgy vélik, a francia udvar, nevezetesen XII. Lajos rendelhette a reneszánsz művésztől.A feljegyzések szerint a kép első ismert tulajdonosa - 1649-ben - I. Károly angol király volt, a Christie's szerdai aukciójának árverésvezetője pedig hangsúlyozta, hogyA diófára készült olajfestményt 1763-ban már Buckingham hercegének a fia bocsátotta árverésre, utána azonban eltűnt, és csak a 19. század végén került elő újra, többször átfestve, csaknem felismerhetetlenül. Ekkoriban nem is tartották eredetinek, hanem a nagy mester egy tanítványa művének, ígyA remekmű 2005-ben került újra piacra, de még mindig az eredeti által megihletett korabeli másolatként.A londoni National Gallery 2011-2012 fordulóján mutatta be az újrafelfedezett, 65-ször 45 centiméteres festményt egy amerikai gyűjtő tulajdonaként. Legutóbbi birtokosa Dmitrij Ribolovljev orosz milliárdos, az AS Monaco futballcsapatának tulajdonosa volt, aki négy éve Yves Bouvier svájci műkereskedőtől vásárolta a művet 127,5 millió dolláros összegért.A szerdai árverést megelőzően több szakember is kételyének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Leonardo egymaga festette a művet. Bírálták továbbá a Christie's döntését is, hogy nem a régi mesterek, hanem a második világháború utáni és a kortárs művészeknek szentelt aukcióján kínálta eladásra a ritkaságot. Más szakértők ezzel kapcsolatban rámutattak, hogy manapság a legtehetősebb vevők az ebből a korszakból származó munkákat szeretik a legjobban.A Salvator Mundi nemcsak az árverésen, hanem a magántranzakció keretében gazdát cserélt művek tekintetében is messze a legértékesebb festménnyé vált. Magántranzakció keretében eddig Paul Gauguin műve, a Nafea faa ipoipo és Willem de Kooning alkotása, az Interchange kelt el értesülések szerint a legdrágábban, egyaránt 300 millió dolláros összegért.