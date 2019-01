Mutatjuk, hogy kiket küldhet még dolgozni a kormány

A Kormány a 20-64 éves korosztály 75%-os foglalkoztatottsági rátájának elérését tűzte ki célul 2020-ig. Ehhez - a növekvő munkaerő-kereslet mellett - arra is szükség van, hogy a jelenleg alacsony aktivitású csoportokat sikeresen mozgósítsa az állam. Az Állami Számvevőszék elemzése azt vizsgálja, hogy az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi- és korcsoportok aktivitási rátája 2006-2017. között milyen tényezők következtében és miként alakult.

a veszélyeztetett fiatalok foglalkoztatáshoz leginkább a korai iskolaelhagyás megelőzése és a foglalkoztathatóságukat javító képzés tud hozzájárulni.

Az intézkedések ellenére hazánkban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása jóval alacsonyabb, mint az EU átlag. A munkavégzésüket megkönnyítő szolgáltatások hozzájárulhatnak aktivitási rátájuk növeléséhez

Tartós javulást azonban képzettségük növelésével, illetve a piacképes szakma megszerzésével lehet elérni. Erre jó lehetőséget ad a közfoglalkoztatottak, képzetlenek szervezett képzésekben való részvétele - áll az ÁSZ elemzésében.

aktivitásának növekedéséhez hozzájárult az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony bevezetése. 2012-től a tankötelezettségi korhatár leszállítása megteremtette az oktatásban rosszul teljesítők kilépésének lehetőségét a munkaerő-piacra. Az iskolából lemorzsolódók azonban tipikusan az ún. nem tanuló, nem dolgozó fiatalok táborát növelték. Az ÁSZ elemzése arra is rámutat, hogyA gazdasági igények és a képzési struktúra összehangolása, a duális képzés kiterjesztése növelheti a fiatalok elhelyezkedését.Azaktivitását növelte, hogy a nyugdíjkorhatár fokozatosan 65 évre emelkedik 2020-ig, valamint az, hogy 2012. óta az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően nyugellátás már nem volt folyósítható. Az 55 év felettiek foglalkoztatását a 2013-ban életbe léptetett Munkahelyvédelmi Akcióterv segíti elő.Az ÁSZ elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogyKedvezően hathat a nyugdíjasok foglalkoztatására, hogy 2019-től több kedvezmény is ösztönzi ezt.foglalkoztatási mutatóira kedvezően hatott a gyermekgondozási ellátás ideje alatti munkavállalási korlátozások enyhítése. A kisgyermek melletti munkavégzést támogatta a bölcsőde-építési program, azonban a területi és létszámbeli eltérések miatt még nem biztosított minden kisgyermek számára férőhely. A kisgyermekesek magasabb arányú aktivitását a részmunkaidős munkavállalási lehetőségek nagyobb száma segíthetné elő - mutat rá az ÁSZ elemzése.A kormányzat kisfalvakat támogató programjai ellenére az érintett településeken az elvándorlás erősödött, a foglalkoztatási mutatók jóval az országos átlag alatt vannak. Az ÁSZ elemzése szerint a helyzeten a fejlesztési források célirányos, a foglalkoztatást hatékonyan elősegítő felhasználása javíthat. Az elszigetelt kisfalvakban a foglalkoztatás-bővüléshez hozzájárulhat a távmunka-lehetőségek számának növekedése, ehhez azonban az álláskeresőknek megfelelő informatikai képzettséggel, illetve kapcsolódó infrastruktúrával kellene rendelkezniük. A megfelelő adottságokkal rendelkező kisfalvak számára a turisztikai fejlesztések is kitörési lehetőséget jelenthetnek.ellátási rendszerének 2012. évi jelentős átalakítása következtében nőtt a rehabilitálhatóak száma, valamint a foglalkoztatottak száma a korábban rokkanttá nyilvánítottak körében.- világít rá az ÁSZ elemzése.Az Állami Számvevőszék elemzése arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt években a közfoglalkoztatás, a Munkavédelmi Akcióterv következtében a képzetlen népesség foglalkoztatása is bővült.