Nagy az esély, hogy húsvétig végre feláll az új német kormány

A felmérés szerint az SPD szavazóinak kétharmada támogatja az újabb nagykoalíciós szövetkezést, míg 30%-a elutasítja azt. Az SPD ezekben a hetekben minden párttagját megszavaztat a kérdésről (464 ezer embert), az eredményt március 4-én hozzák nyilvánosságra. Ezt követően a német kormány végső összetétele is kialakul és el tudja kezdeni majd a munkát a kormány. Lényeges az is, hogy a CDU/CSU szavazói részéről még egyértelműbb a nagykoalíciós formáció támogatottsága (78%).Közben az is érdekes, hogy a teljes német társadalomra vetítve csak az emberek 49%-a támogatja a nagykoalíciót és 42% szívesebben látna egy újabb választást. Emellett lényeges, hogy csak minden második német (49%) gondolja azt, hogy Angela Merkel ki fogja tölteni a teljes 4 éves utolsó mandátumát kancellárként, 44% szerint ez nem fog megtörténni.