Nagy bajba kerülhet Magyarország, ha eldurvul a kereskedelmi háború

A Moody's a magyar gazdaságban 3,4 százalékos növekedést vár az idén a 2018 egészére általa becsült 4,3 százalékos GDP-bővülés után.

A hitelminősítő szerint a régió gazdaságai közül Csehország, Magyarország és Szlovákia érezné meg a leginkább, ha az amerikai-kínai kereskedelmi viszály visszavetné az európai növekedést.

az azóta eltelt időszakban a régió gazdaságai vagy nettó leminősítésen estek át, vagy nettó bázison számolt minősítéseik nem változtak.

A tanulmány szerint a cég által vizsgált nyolc keleti EU-tagállam, köztük Magyarország gazdasága a várható lassulás ellenére az idén is az Európai Unió átlagát meghaladó ütemben növekszik. A nemzetközi hitelminősítő előrejelzése szerint a leglassabban, 2,5 százalékkal a horvát gazdaság, a leggyorsabban, 4,3 százalékkal Szlovákia hazai összterméke (GDP) bővül 2019-ben.A cég hangsúlyozta, hogy az euróövezetben a tavalyi 2,1 százalékról 1,9 százalékra lassuló idei növekedéssel számol, és várakozása szerint ezt a keleti EU-gazdaságok is megérzik. A közép- és kelet-európai gazdaságok exportjának csaknem 80 százaléka ugyanis a többi EU-piacra irányul, és a legnagyobb egyedi felvevő Németország.A Moody's számításai szerinta cseh export 32,5 százaléka, a lengyel és a magyar kivitel teljes értékének 28, illetve 27,9 százaléka irányult a német piacra tavaly. Az idei euróövezeti növekedésre sokkal gyengébb előrejelzések is vannak a londoni elemzői közösségben.Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics felülvizsgált új prognózisában közölte: 2019-ben mindössze 1 százalékos, jövőre valamivel ennél is lassabb, 0,8 százalékos átlagos GDP-növekedést vár a valutaunióban.A cég azzal is számol, hogy az olasz gazdaság 2020-ban recesszióba kerül: a Capital Economics előrejelzése szerint az olasz hazai össztermék a jövő év egészében 0,5 százalékkal csökken. A ház szerint a lefelé korrigált előrejelzést több más tényező mellett az indokolta, hogy az euróövezeti magánszektor fogyasztási kilátásai romlanak, mivel a fogyasztói bizalom mérőszámai gyengülnek, és ez arra vall, hogy a háztartások az energiahordozó-árak csökkenéséből eredő többletjövedelmekből a korábban vártnál nagyobb hányadot takarítanak meg.A Capital Economics szerint emellett az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktusnak a cég által korábban becsültnél nagyobb negatív hatása van az euróövezeti üzleti szektor bizalmi mutatóira. A kereskedelmi konfliktusok lehetséges közvetett hatásaira a Moody's is kitér a közép- és kelet-európai EU-térség idei kilátásairól összeállított tanulmányában.A cég szerint ugyanakkor a brit EU-tagság megszűnéséből (Brexit) eredő térségi kockázatok várhatóan mérsékeltek lesznek, mivel az országcsoportnak csak korlátozott közvetlen kereskedelmi kapcsolatai vannak az Egyesült Királysággal.A térség szuverén adóminőségi folyamatairól a Moody's megállapítja, hogy az országcsoport besorolási összképe a tíz évvel ezelőtti globális pénzügyi válság óta nem javult:A tanulmány kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a nyolc gazdaság közül - Horvátország kivételével - hétre a Moody's befektetési ajánlású államadós-besorolást tart érvényben. A cég szerint ez a térségi gazdaságok robusztus növekedési dinamikáját és viszonylag alacsony államadósság-terheit tükrözi.A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban - a Fitch Ratings és az S&P Global Ratings "BBB mínusz", a Moody's ugyanennek megfelelő "Baa3" osztályzattal, vagyis mindhárom cég a befektetési ajánlású kategória alapszintjén - tartja nyilván Magyarországot. A Fitch Ratings és az S&P egyaránt pozitív kilátást tart érvényben a magyar szuverén adósosztályzatra. A Moody's magyar államadós-besorolásának kilátása továbbra is stabil.A Fitch a minap egyenes utalást tett arra, hogy 2019-ben több közép- és kelet-európai ország adósminősítése javulhat. A cég a térségről összeállított, Londonban ismertetett éves helyzetértékelésében közölte: a közép- és kelet-európai régióban Magyarországgal együtt összesen hét államadóst tart nyilván felminősítés lehetőségét jelző pozitív besorolási kilátással, és mivel e pozitív kilátások már 2017 óta érvényben vannak, ezeknek az országoknak az adósosztályzatairól az idén valószínűleg döntés születik.A Fitch megfogalmazása szerint a pozitív és negatív osztályzati kilátások 7:1 arányú regionális megoszlása "felfelé ható minősítési lendületet ad" a térségnek 2019-ben.