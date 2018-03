Nagy bejelentésre készül ma este Trump - Jöhetnek a büntetővámok?

Kitartok a 10 és 25%-os vámtarifa mellett, azonban jogom lesz ezt felemelni, vagy éppenséggel lecsökkenteni, de akár mentesíthetek is országokat alóla.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.