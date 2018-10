Nagy-Britannia súlyosan megfizet a Brexit miatt

A közlemény hangsúlyozza, hogy ha a kétoldalú kereskedelem hirtelen a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszerére áll át, annak súlyos következményei lennének a brit ipar egészére.

A Nissan nagy-britanniai részlege által a brit kormány címére intézett csütörtöki figyelmeztetés kiemeli, hogy Nagy-Britannia 1986 óta a cég egyik európai gyártóbázisa, és az ugyancsak nagy-britanniai központú európai kutatási-fejlesztési és tervezési részleg kifejezetten ez EU-piac igényeire szabva végzi termékfejlesztési tevékenységét.A Nissan felhívása szerint az EU-val folytatott akadálytalan kereskedelem tette lehetővé, hogy a cég Sunderlandben működő termelőüzeme a brit autóipar egyetemes történetének legnagyobb gyárává fejlődhetett. A Nissan az északkelet-angliai gyárban készülő autóknak több mint a felét az EU-piacra exportálja.A Nissan közölte: más olyan nagyvállalatokkal együtt, amelyek szintén jelentős beruházásokat eszközöltek a brit gazdaságban, továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.A WTO általános szabályzata alapján az EU - ha nem születik kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás Londonnal - a brit EU-tagság megszűnése után külső országként kezelné Nagy-Britanniát, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, a Nagy-Britanniából érkező autóimportra 10 százalékos vámot vetne ki.A kétoldalú megállapodás elmaradása és a WTO-szabályrendszer alapján folytatódó kereskedelem valószínűsíthető súlyos veszteségeire a brit járműipar számos vállalata és képviseleti szervezete mellett a londoni parlament szakbizottsága is felhívta már a kormány figyelmét.Az alsóház üzleti, energiaügyi és iparstratégiai bizottságának (BEIS) néhány hete összeállított 36 oldalas tanulmánya szerint e Brexit-forgatókönyv esetén 550 ezer járművel, 19 százalékkal csökkenne az EU-piacra irányuló éves brit autóexport.A bizottság által idézett, különböző módszerekkel elvégzett iparági számítások szerint a vámakadályok megjelenésével a brit autóipar 4,5 milliárd és 7,9 milliárd font (1650-2900 milliárd forint) közötti éves exportbevételtől esne el. A tanulmányban szereplő adatok szerint a brit autóipar exportjának 56 százalékát az EU-piac veszi fel.Theresa May brit miniszterelnök a kormányzó Konzervatív Párt e héten tartott éves kongresszusán felszólalva kijelentette: London megállapodásra törekszik az Európai Unióval a Brexit feltételrendszeréről, "de nem bármilyen áron".May szerint Nagy-Britannia nem fél attól sem, hogy esetleg megállapodás nélkül kell kilépnie az EU-ból. Hozzátette ugyanakkor: őszintén ki kell mondani, hogy a megállapodás nélküli Brexit a kétoldalú kereskedelemben megjelenő vámok és a költséges határellenőrzések miatt Nagy-Britannia és az Európai Unió számára egyaránt rossz lenne.