Nagy brüsszeli utalás is segített a költségvetésnek

A havi adat

164,3 milliárd forintos mínusszal zárta a novemberi hónapot a költségvetés központi egyenlege. Ez a korábbi évekhez képest nem kimagasló.

novemberben jelentős, 102,2 milliárd forint uniós bevétel érkezett a büdzsébe.

Így áll az éves deficit

A Pénzügyminisztérium előzetes tájékoztatójából kiderül, hogyEmellett a novemberi hónapot terhelte a nyugdíjprémium kifizetése, ami a tárca közlése szerint 41,2 milliárd forintot tett ki. Ezen túlmenően folytatódott a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések (mint például a közúthálózat felújítása, a Modern Városok Program stb.) finanszírozása - teszi hozzá a PM.A tárca már a közleményének címében is azt hangsúlyozza, hogy "minden feltétel adott a hiánycél eléréséhez", majd később hozzáteszik: "a várhatóan jóval négy százalék felett alakuló növekedés mellett a 2,4%-os uniós módszertan szerinti államháztartási hiánycél tartható". Emlékeztet a tárca arra, hogy 2018 harmadik negyedévében kiemelkedő mértékű, 5,2%-os GDP-bővülést láthattunk. Erről itt írtunk részletesen:A fentiek nyomán 2018 novemberéig általános forgalmi adóból 343,6 milliárd, személyi jövedelemadóból 235,4 milliárd, nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból 247,3 milliárd, míg jövedéki adóból 81,3 milliárd forinttal több bevétel folyt be, mint a tavalyi év azonos időszakában - részletezi a tárca, hogy miért is van kedvező helyzetben az idei büdzsé.A 2018. januártól-novemberig terjedő időszakban az államháztartás központi alrendszerének hiánya 1842,4 milliárd forintra nőtt, ez minden eddiginél magasabb a korábbi évekkel összevetve. De valósabb képet ad a költségvetés évközi teljesítményéről, ha az éves előirányzathoz viszonyítjuk az elszaladást.Ebben az esetben 135,4%-os arányt látunk, ami már jobb a tavalyi arányszámnál és 2010-ben is láttunk ennél magasabb éves hiánycél-teljesülést. Vagyis a kormány novemberben már nem engedte el a gyeplőt annyira, mint a tavalyi évben. Ebben segíthették az előző hónapban a brüsszeli források is.

Az a bizonyos uniós egyenleg

Számításainkból kiderül, hogy az uniós pénzek érkezésének felpörgése miatt az EU-források egyenlege egyre kisebb szerepet játszik az általános költségvetési hiányban. Az október végi 66%-ról ennek szerepe 63%-ra mérséklődött.

Érdemes minden hónapban megvizsgálni, hogy az uniós projektek finanszírozásának egyenlege mit okozott a költségvetésben. A tárca most azt közölte, hogy novemberben 102,2 milliárd forint uniós bevétel érkezett, már 574,6 milliárd forintra emelkedtek a Brüsszeltől hazánknak megtérített összegek. Eközben a költségvetés eddig 1737,4 milliárd forintot fizetett ki a kedvezményezettek részére.Érdemes azt is megemlíteni, hogy eközben a költségvetés (EU-források egyenlegétől) tisztított mérlege 679 milliárdos mínuszt mutat, vagyis itt sem látunk nagyarányú ugrást októberhez képest.