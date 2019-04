Nagy ütemben szívja ki az MNB a likviditást a piacról

Az MNB a ma is megtartotta egy, három, hat és tizenkét hónapos futamidejű, forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendereit. Ezeken azonban a múlt hetihez hasonlóan az egy és három hónapos futamidőn nem kötött üzletet, a hat és tizenkét hónapos lejáraton viszont a múlt heti 12,2-12,2 milliárddal szemben most 26,78-26,78 milliárd forint értékű ajánlatot fogadott el. A hétfői tenderek eredményét és a lejáró swapállományt is figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás 2019. május 2-án 63,32 milliárd forinttal, 1810,32 milliárd forintra esik, ami kereken kétéves mélypontnak számít.

a Magyar Nemzeti Bank kész az FX-swap eszköz állományát rugalmasan alakítani annak érdekében, hogy a kamattranszmisszió a Monetáris Tanács döntésének megfelelően alakuljon.

Az 1810 milliárd forintra eső bankrendszeri többlet likviditásból, pontosabban a devizaswap állományból a három hónapos eredeti futamidejű swapállomány 237,25 milliárd forintot, a hat hónapos eredeti futamidejű állomány 699,72 milliárd forintot, a tizenkét hónapos eredeti futamidejű állomány pedig 873,35 milliárd forintot tesz ki.A mai MNB-közlemény emlékeztet rá, hogy a Monetáris Tanács 2019. március 26-i döntésével a 2019 második negyedévére megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát az első negyedévi értékhez képest 100 milliárd forinttal csökkentette, és legalább 300-500 milliárd forintban határozta meg. Ebből tehát a negyedév első hónapjában 178 milliárd forint valósult meg. A Monetáris Tanács rögzítette, hogy a jegybanki swapeszközök állományát a megcélzott kiszorítási hatás figyelembevételével határozza meg - emlékeztet a közlemény, amely azt is rögzíti: