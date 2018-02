Nagy változásokat jósol Merkel és Schulz a ma reggeli alku után

Változás jön az EU-s politikákban

Fejlesztik a német infrastruktúrát a versenyképesség érdekében

Annak érdekében, hogy a jövőben is biztosíthassuk népünk jólétét, korszerűsítenünk kell az infrastruktúrát, és a válaszokat kell találnunk a digitalizáció kihívásaira

24 órás tárgyalási maraton után megszületett ma reggelre a német nagykoalíciós alku, aztán délutánra kiderült az is, hogy ki melyik tárcát vezetheti majd. Amint megírtuk: a Magyarországgal rendre kritikus Martin Schulz lehet a külügyminiszter és így lényeges az is, hogy ő mit mondott délutáni sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint.Szavai szerintA leendő külügyminiszter sajtótájékoztatón elmondta, a kormányalakítási tárgyalások még soha sem voltak ilyen nehezek, és hálásnak kell lenni, mert a megszületett kompromisszumok elfogadása kemény dolog volt a konzervatívoknak.Kijelentette, hogyAz unió intézményeinek megerősítésében együtt kell működni Franciaországgal - hangsúlyoztaAngela Merkel a tájékoztatón többek között azt emelte ki, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciós szerződése szilárd alapja lehet egy stabil kormánynak, amely a beruházásokra összpontosít a gazdasági versenyképesség megtartása érdekében.- emelte ki Angela Merkel. "A stabil pénzügyek kormányunk kézjegye" - tette hozzá. Bejelentette, hogy a CDU egy pártkongresszuson dönt a koalíciós szerződés elfogadásáról.A kancellár szerint kemény alkudozás folyt a bevándorlással kapcsolatos kérdésekben. "Nem volt egyszerű egyrészt az emberiességre összpontosítani, másrészt pedig a bevándorlás irányítására, de itt is sikerült egy jó intézkedéscsomagot elfogadni" - tette hozzá. Horst Seehofer bajor kormányfő, a CSU elnöke kiemelte, hogy a szerződés hozzájárulhat a társadalmi megosztottság felszámolásához.

Horst Seehofer, a CSU volt vezére, leendő belügyminiszter, Angela Merkel német kancellár és Martin Schulz, az SPD eddigi vezetője, leendő külügyminiszter Berlinben 2018. február 7-én, Tobias SCHWARZ / AFP

Mi van a koalíciós szerződésben?

A többi között hozzátették, hogy az eddiginél következetesebben kell érvényesíteni "a demokratikus és jogállami értékeket és elveket az EU-n belül". A menekült-, és migrációs politikával kapcsolatban kiemelték: közösen kell védeni az EU külső határát, és gondoskodni kell "a felelősség szolidáris megosztásáról".

a kölcsönös szolidaritás elvének az EU-s költségvetésben is érvényesülnie kell.

Hogyan tovább?

A tájékoztató után nyilvánosságra hozták a 14 fejezetből álló, 177 oldalas szerződést, amelynekHangsúlyozták: Németország számára "egy erős, egységes Európa a legjobb garancia" a béke, a szabadság és a jólét megőrzésére. A dokumentum szerint az európai egyesülés "egyedülálló sikertörténet", de egyáltalán nem biztos, hogy ez a történet folytatódik, mert az EU hatalmas kihívások előtt áll. Nagy-Britannia távozik a közösségből,Hozzátették:valamennyi támadástól, amelyet "politikai pártok és mozgalmak" indítanak.Mindehhez hozzájárul a globális politikai, gazdasági és katonai erőviszonyok mélyreható átalakulása. Az Egyesült Államok által elhelyezett "új súlypontok", Kína megerősödése és "Oroszország politikája" mind-mind azt jelzi, hogy Európának az eddiginél határozottabban kell a kezébe vennie sorsát - áll a szerződésben.A tervek között szerepel, amely a szociális alapjogok és a munkavállalók érdekeinek védelmét szolgálja, egy keretmegállapodás a minimálbér és a szociális alapellátás szabályozásáról, ésA szerződés arról is szól, hogy az állandó euróövezeti válságkezelő mechanizmus (ESM) továbbfejlesztésével létre kell hozni a nemzeti parlamentek által ellenőrzött "európai valutaalapot". Hozzátették, hogyA belpolitikában a közös kormányzásra készülő három párt tervez a többi között egy 11 milliárd eurós (3410 milliárd forint) programot az oktatási és a gyermekellátási rendszer fejlesztésére, kiáll az államháztartási egyensúly megőrzése mellett és elutasítja az adóemeléseket.A szerződésbenamellyel kapcsolatban egyebek mellett azt vállalja az SPD és a CDU/CSU pártszövetség, hogy 2025-re törvényben biztosított jogosultság lesz a hozzáférés a nagysebességű internethez.A migrációval kapcsolatban rögzítették a szerződésben azt a már korábban kidolgozott megállapodást, hogy az évi 180 ezer és 220 ezer közötti sávban kell tartani a menekültügyi rendszer keretében befogadottak számát.A koalíciós szerződés kidolgozásával nem ér finisbe a kormányalakítási folyamat, amely minden eddiginél hosszabb Németországban. Az eddigi rekordot 2013-ban állították fel, amikor a CDU/CSU és az SPD kormánya a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás utáni 86. napon alakult meg. Ezúttal a koalíciós szerződés a választás utáni 135. napra készült el.A tagok levélben szavazhatnak. A szavazáson azok a tagok vehetnek részt, akiket február 6. előtt vettek fel a pártba. A levelek postázásától a szavazatok összesítéséig két-három hét telhet el. Az új német szövetségi kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a harmadik nagykoalíció és a negyedik kormány Angela Merkel vezetésével.Sajtóértesülések szerint az új kormányban a CDU/CSU-nak kilenc minisztérium jut, az SPD-nek pedig hat. Martin Schulz külügyminiszterként folytathatja pályafutását, és lemond az SPD elnöki tisztségéről. Hors Seehofer szövetségi belügyminiszter lehet, miután átadja a bajor miniszterelnöki tisztséget kijelölt utódjának, Markus Södernek.