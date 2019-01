Nagyobb béremelést akarnak az állami vállalatoknál dolgozók

Jelentős, az idén, illetve jövőre is két számjegyű keresetemelést tartalmazó bérmegállapodás megkötését tartanák előnyösnek az állami vállalatoknál - a postánál, a vasútnál, a Volánnál, a víziközmű-szolgáltatóknál és a villamosenergia-szektorban - a szakszervezetek, valamint a munkaadók - tájékoztatták a Magyar Időket tegnap a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán (KVKF) részt vevő szakszervezetek. A felek újabb, a minimálbérekhez hasonló, két évre szóló bérmegállapodás megkötését tartják indokoltnak.Mivel állami vállalatokról van szó, a kormánynak is rá kell bólintania a munkáltatók és munkavállalók javaslatára, ugyanis az évente legalább tíz-tíz százalékos emeléshez szükséges bérköltség biztosításához költségvetési kompenzációra is szükség lehet.Az emelés mértéke munkakörönként eltérne, a differenciálásba a korábbiaknál nagyobb beleszólást szeretnének a szakszervezetek.