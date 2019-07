Nagyobb nyitást ígért a külföldi befektetések számára a kínai miniszterelnök

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Talienben évente megrendezett, nyári Davosnak is nevezett Új bajnokok találkozójának megnyitóján Li elmondta: Kína támogatni fogja a külföldi befektetéseket a feldolgozóipar olyan területein, mint az elektronikus információs technológiához használt berendezések gyártása, valamint a gyógyászati szektorban. Hozzátette: különösképpen az ország nyugati és középső régióira érkező külföldi beruházásoknak nyújtanak majd támogatást. Azt ígérte, hogy kedvező kereteket fognak nemsokára ismertetni a saját használatra behozott berendezésekre, a társasági adóra és a földkínálatra vonatkozóan.A miniszterelnök kifejtette továbbá, hogy 2020-ra - vagyis az eredeti tervhez képest egy évvel korábban - eltörlik a korlátozásokat a külföldi kézben lévő közvetítői, határidős részvényügyleteket bonyolító, illetve életbiztosításokkal foglalkozó cégekre. Emellett - tette hozzá - kevésbé korlátozzák majd a külföldi beruházások hozzáférését a telekommunikációs szektorhoz, valamint a közlekedési szektorhoz.Li arra is kitért, hogy - a gyakran hangoztatott amerikai vádakkal ellentétben - Kína ésszerű és stabil szinten tartja a jüan árfolyamát és a jövőben sem fog a kínai valuta kompetitív leértékelésének módszeréhez folyamodni.Kína mindezek mellett tovább csökkenti majd a vámtarifák általános szintjét, és azon dolgozik, hogy megszüntessen minden nem vámjellegű kereskedelmi akadályt, hogy tovább bővíthesse az áruk és szolgáltatások importját - emelte ki a miniszterelnök. Ezzel valószínűleg utalt az amerikai-kínai kereskedelmi háború két kulcsfontosságú elemére: a kölcsönösen alkalmazott büntetővámokra, illetve az amerikai fél részéről Pekingnek felrótt kereskedelmi deficitre, melynek orvoslására Hszi Csin-ping kínai elnök múlt szombaton, Oszakában ígéretet tett Donald Trump amerikai elnöknek, hogy Kína nagyobb mértékben vásárol majd importcikkeket az Egyesült Államoktól.A kínai miniszterelnök egy másik megjegyzésével is az amerikaiaknak üzenhetett, elmondta ugyanis, hogy Kína nagyobb erőfeszítést fog tenni a szellemi tulajdonok védelméért, aminek keretében kárenyhítésen alapuló bírságolás rendszerét vezeti be a védjegy oltalma által biztosított kizárólagos jog megsértőivel szemben, és szigorúan lép fel a hamisítás ellen.