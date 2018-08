Nagyon furcsán bizonygatja a brit kormány, hogy nem fél az EU-ból való kizuhanástól

Magyarországnak is fájna a no-deal Brexit

Mi a mögöttes cél?

A brit stratégia ennek az egységnek a megbontását is célozza, de az EU27-nek az a legfőbb érdeke, hogy demonstrálja: nem lehet jobban járni a kilépéssel, mint a tagsággal, mert ha mégis, akkor mások is ki akarnának majd lépni.

Ha legkésőbb november közepéig nem tud megállapodni a brit kilépés minden részletkérdésében és a hosszabb távú kapcsolatokban az EU és Nagy-Britannia, akkor a 2019. március 29-én éjfélkor megszűnő brit uniós tagság után nem lesz egy 21 hónapos átmeneti periódus, hanem rögtön kizuhan az unióból Nagy-Britannia, annak minden jogi, gazdasági és társadalmi következményével együtt., aminek egyik fontos előnye lenne Raab szerint az, hogyEz viszont például a büdzsé nettó haszonélvezőjeként újra előhozná azokat a félelmeket, hogy még a most futó uniós ciklusban is, mert menetközben csökkenne a kassza korábban eldöntött mérete.A no-deal Brexitre felkészítő, a lehetséges következményeket bemutató anyagok nyilvánosságra hozásával a brit kormány igyekszik, így a megállapodás nélküli brit kilépésre is. A stratégia célja az, hogy végülEz valójában szemezgetést jelent az EU négy alapvető szabadságjoga közül, mert míg az emberek szabad mozgására nemet mond a bevándorlás korlátozása érdekében, addig például szabadkereskedelmet akar fenntartani az áruk terén, a szolgáltatásoknál viszont már nem.Az EU27 ezeknek a brit próbálkozásoknak eddig rendre ellenállt és meglepően egységes tudott maradni.Közben az EU-brit kötélhúzásban nyilván az is lényeges, hogy, mert ez sértené a Nagypénteki Egyezményt, de közben ha Nagy-Britannia és így vele Észak-Írország kilép az uniós közös piacból is, akkor kell valamiféle ellenőrzés az árumozgás ellenőrzésére. Az Európai Bizottság már tett ennek a gordiuszi csomónak az átvágására egy a briteknek kellemetlen javaslatot (ami uniós fennhatóság alá vonná lényegében Észak-Írországot a vámfeladatok lebonyolítása érdekében), de ezzel a brit nemzetközösség egysége bomlana meg. Dominic Raab a mai tájékoztatón továbbra is csak azt mondta, hogy a fizikai határellenőrzést el akarják kerülni, de előremutató javaslatot nem mondott.Liam Fox brit kereskedelmi miniszter a hónap elején 60%-osra tette a megállapodás nélküli brit kizuhanás esélyét, mert túl sokáig tart majd a pszichológiai játék és végül nem lesz idő/akarat a megállapodásra.

Dominic Raab, Brexit-ügyi brit miniszter beszél Brüsszelben az Európai Bizottság illetékeseivel folytatott egyeztetés után 2018. augusztus 21-én. AFP Fotó John THYS

Segíti a felkészülést, de bemutatja a stratégia gyengeségét is

ez bizony rövid távon mindenképpen gazdasági károkat, zavarokat fog okozni a gazdaság legkülönbözőbb területein és a brit fogyasztók ezek egy részét mindenképpen meg fogják érezni.

Mi történt az elmúlt hetekben?

Igaz Michel Barnier uniós Brexit-ügyi biztos szerint a tárgyalások már a végső fázisban vannak és mindkét fél törekszik arra és lát rá reális esélyt, hogy végül összejön a megállapodás. Ezt egyébként mai tájékoztatóján Raab is megerősítette.

Piaci reakciók

A ma nyilvánosságra hozott és a következő hetekben megjelenő további mintegy 50 hasonló anyag hasznos a brit gazdasági szereplők és hatóságok számára, segíti ugyanis a tisztábban látásukat. Az anyagok tartalma azonban egyúttalMiközben ugyanis magabiztosnak látszik a kormány, hogy ő bizony a megállapodás nélküli brit kiesést is bevállalná, aközben látszik, hogyEnnek oka, hogyEz azt jelenti, hogy Nagy-Britannia az EU szemszögéből rögtön külső, harmadik országnak számítana, így vele szemben a normál WTO-vámtarifák és jövedéki szabályok lépnének hatályba. Vámáru nyilatkozatok kitöltési kötelezettsége, illetve egyéb papírmunkák, biztonsági igazolások sokasága zúdulna rögtön a brit exportőrök nyakába. Ezzel párhuzamosan az EU-ból Nagy-Britanniába irányuló áruknál is hasonló bürokratikus akadályok lépnének hatályba, illetve a kölcsönös áfa-mentesség megszűnésével a kereskedőknek valószínűleg rögtön kellene áfát is fizetnie, ami a pénzügyi teherbíró képességükre gyakorolna jelentős hatást.A mai brit papírok a Reuters összefoglalója szerint(pl. EU-ban működő, brit banki kapcsolatokkal rendelkező brit cégek és magánszemélyek hozzáférése a brit bankok szolgáltatásához akadályokba ütközhet, illetve drágulhat a kártyás tranzakcióik költsége).Az EU-brit kilépési tárgyalások augusztus 21-én indultak újra és az ezekről kiadott kedd esti uniós nyilatkozat továbbra is óvatos volt az előrehaladás kérdését illetően.Michel Barnier még augusztus elején a Portfolio hasábjaira írt egy exkluzív cikket, amelyben a mielőbbi haladást sürgette a britek részéről, hogy a no-deal Brexit és a vele keletkező gazdasági és egyéb károk elkerülhetők legyenek:Még július közepén az Európai Bizottság is közzétette, hogy megállapodás nélküli brit kiesés esetén milyen következmények lehetségesek az egyes területeken:Dominic Raab mai üzenetei hatására, illetve a papírok tartalma nyomán a font esni kezdett a főbb devizákkal szemben. Az euró ellenében csak néhány pipre járunk attól, hogy 0,9035 felett új egyéves fontmélypontról beszélhessünk. A dollár ellenében 1,29 körüli szintről 1,28 közelébe esett az árfolyam.