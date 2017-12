Nagyon gyorsan nőnek a bérek Romániában

A bruttó átlagbér 3327 lej (226 200 forint) volt októberben, ami 0,7 százalékkal volt nagyobb az előző havinál. A nettó átlagbér elérte a 2392 lejt (162 600 forint), ami tavaly októberhez képest 13,5 százalékos növekedést jelent. A legmagasabb béreket az információtechnológia ágazatban jegyezték, ott a dolgozók nettó átlagbére elérte a 6054 lejt (411 600 forint). A legalacsonyabb fizetések - 1415 lej (96 200 forint) - a vendéglátóiparban voltak.A román kormány az elmúlt években több lépcsőben emelte a közszférában a béreket, akárcsak a bruttó minimálbért. A bruttó minimálbérnek az elmúlt években történt gyors ütemű emelése nyomán a versenyszférában is nőttek a bérek, amit az akut munkaerőhiány is serkentett. A munkaügyi minisztérium adatai szerint 2010-ben még 1391 lej volt a nettó átlagbér, ami azt jelenti, hogy körülbelül 70 százalékkal nőtt 2010-től idén októberig.Januártól Romániában 30%-kal, 1900 lejre (127 ezer forint) nő a bruttó minimálbér, ez azonban mégsem lesz annyira jó, mint ahogy elsőre hangzik. A korábbi tervek arról szóltak, hogy 1500 lejre emelkedik a minimálbér összege 2018-tól, azonban a kormány úgy határozott, hogy a munkavállalókra hárítja a társadalombiztosítási járulékot, ezért jelentősen csökkenhetnének a bérek, ha csak 1500 lejre növelnék. A 450 lejes bruttó emelés hatására mindössze - a járulékok áthárítása miatt - 100 lejjel több, 1162 lej marad a munkavállalók zsebében.Az új szabályozás értelmében 35%-os társadalombiztosítási járulékot tesznek rá a bruttó bérekre, a munkáltatók számára fizetendő rész 2,25% marad. Eddig a bruttó fizetést 16,5%-os járulék terhelte, e felett a munkáltatóknak 22,75%-ot kellett befieztni a tb-kasszába.Ez azonban csak a minimálbéres dolgozókra vonatkozik, így a többi jövedelemkategóriában a versenyszférában tartanak attól a munkavállalók, hogy nem fogják teljes mértékben kompenzálni a rájuk hárított terheket. A 3330 lejes bruttó átlagbér esetében a jelenleg 2335 lejes nettó bér januártól mindössze három lejjel növekedhet 2018-ban, akkor, ha a munkaadó nem csökkenti az illető munkavállalóra fordított 4086 lejes bérköltséget, vagyis a bruttó fizetés növelésére fordítja a számára csökkenő terhet. Ahhoz tehát, hogy érdemben növekedjen a nettó bér jövőre, a közterhek áthárítását kompenzálónál is nagyobb béremelés kell.