Nagyot nőttek a beruházások, de az egyik szemünk azért sír

Vegyes képet mutatnak a negyedik negyedéves beruházási adatok: az nem meglepő, hogy az év utolsó három hónapjában erőteljes, 14,4%-os növekedést láthattunk (az építési beruházásoké 21, a gép- és berendezésberuházásoké 8,5%-kal nőtt), hiszen a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus forrásainak lehívása 2017-ben kezdődött meg, ami egy nagyon alacsony 2016-os bázist követett (akkor már nem voltak elérhetően az előző ciklus forrásai). A beruházások növekedésben az uniós pénzeknek tehát kulcsszerepe volt.

A növekedéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipari beruházások egyharmadát realizáló járműgyártás invesztíciói járultak hozzá

Ebben tükrében már nem meglepő, hogy a költségvetési szférához köthető beruházások húzták a növekedést az év utolsó három hónapjában, annak azonban nem örülhetünk, hogyFontos kiemelni, hogy a beruházási tevékenység szempontjából kiemelten fontos feldolgozóipar mindössze 1,9%-os növekedést tudott felmutatni.- magyarázza a KSH közleménye.A beruházások növekedést támogatta a felfutó ingatlanpiac is a negyedik negyedévben. A második legnagyobb beruházónak számító, a lakásépítések és -felújítások mellett az üzleti célú ingatlanfejlesztésekben is jelentős növekedés valósult meg.A fejlesztések alapján harmadik legnagyobbnak számító szállítás, raktározás beruházásainak volumene 4,2%-kal nőtt. "Az uniós forrásból finanszírozott autópálya-, autóút- és vasútépítések mellett a légi szállítással, a raktározással és a postai tevékenységgel foglalkozó vállalkozások növelték nagyobb mértékben fejlesztéseiket" - részletezi a KSH.Ugyanakkor olyan fontos szektorok is vannak, ahol visszaesést láthattunk, ezek pedig jórészt olyanok, ahol meghatározóak a versenyszféra beruházásai (kereskedelem, infokommunikáció).

A beruházási trendet jól megragadó fix bázisú mutató alapján azonban az is látható, hogy a beruházások a 2015-ös csúcs felett voltak már a tavalyi év végén.

Összességében tavaly nagyon magas növekedést láthattunk a beruházásokban, és a várakozások szerint idén is erős év várható, habár a tavalyinál alacsonyabb lehet a dinamika, hiszen most már a bázis is magas.