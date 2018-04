Nagyot szól a világsajtóban a Fidesz kétharmados győzelme

mi nem szemben vagyunk Európával és az Európai Unióval, hanem mi akarjuk Európát, akarjuk az Európai Uniót és sikeres és erős Európa Uniót akarunk, de ehhez először mindent, ami gyötör bennünket őszintén el kell mondani.

A kétharmados Fidesz-többség híre már vasárnap éjszaka bejárta a világsajtót, a jelek szerint vezető helyet kap a magyarországi esemény.

Vasárnap késő estére eldőlt, hogy 133 (+1) parlamenti mandátumot nyertek a jelenlegi kormánypártok a 2018-as parlamenti választáson. Az eredményeket részletesen itt követtük:Orbán Viktor a vasárnap késő esti beszéde után az EchoTV-nek is nyilatkozott. Itt felmerült az a kérdés, hogy mit szól ahhoz, hogy előzetesen a Bloomberg nemzetközi hírügynökség felmérése szerint a befektetők is nagyarányú Fidesz-győzelemre számítottak. "Ez is egy érdekes dolog, de a legfontosabb, hogy a vidéki magyarok is erre számítottak, meg a városiak és a budapestiek nagy része is. Azt kell mondanom, hogy fontos a Bloomberg, meg ezek a befektetők, ők is részei a mi életünknek, de a legfontosabb, hogy ma itt a magyarok döntöttek" - válaszolta a miniszerelnök. Az EU-val kapcsolatban kijelentette:

A Bloomberg hírügynökség címlapja.

A Financial Times címlapja.

A Reuters hírügynökség címlapja.

A CNN címlapja.

A New York Times címlapja.