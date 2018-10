Ne felejtsd el átállítani az órát!

Az átállás érinti a tömegközlekedés menetrendjét is. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte: az éjszakai járatok többsége 2 és 3 óra között a nyári és a téli időszámítás szerinti menetrendi időpontban is elindul. Emellett változik a 909-es, a 918-as, a 931-es, a 938-as, a 940-es, a 941-es, a 956-os, a 973-as, a 990-es, a 992-es, a 996 és 996A, valamint a 998-as busz menetrendje is. Ezen járatok esetében általában csak a téli időszámítás szerinti időpontokban indulnak vagy módosított útvonalon közlekednek.Vasárnap kora hajnalban a közterületi Futár-kijelzők nem működnek majd, és a mobiltelefonos alkalmazás sem lesz használható útvonaltervezésére - hívták el a figyelmet.A MÁV azt közölte az MTI-vel, hogy a belföldi járatok közül a Nyugati pályaudvarról 0.52-kor Szobra és a 0.43-kor Szolnokra induló vonat a nyári időszámítás szerint közlekedik a teljes útvonalon, a Debrecenből Nagykerekire 2.20-kor, az ugyancsak onnan a Nyugatiba 2.29-kor, a Nyugatiból Szolnokra 2.38-kor, Kiskunhalasról Kőbánya-Kispestre 2.43-kor, Lajosmizséről a Nyugatiba 2.45-kor, Szolnokról a Keleti pályaudvarra 2.58-kor induló vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerinti indulási időpontok alapján halad.A Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkösházáról már a téli időszámítás szerinti 2 órakor indul el Bécs felé, a Bukarestbe tartó vonat pedig a téli időszámítás szerint megy 2.39-kor tovább Lőkösházáról. A Beograd nemzetközi gyorsvonat Kelebiáról a téli időszámítás szerinti 3 órakor indul Budapestre, emellett néhány nemzetközi vonatot a külföldi vasúti hálózaton éri majd az óraigazítás, így a magyarországi menetrendjükben nem lesz változás.A téli és nyári időszámítás közötti átállásból nem ez lesz az utolsó. Bár az EU részéről gyakorlatilag megszületett a döntés a kétféle számítás megszüntetéséről, pontos időpont még nincs. Az első hírek szerint már 2019-től tervezték az egységes időmérést, ám a friss kiszivárgott információk szerint könnyen lehet, hogy erre csak 2021-től kerül sor.A javaslat szerint a nyári időszámítást választó országokban 2021. március 27-én, a télit választóknak október 31-én kellene utoljára állítaniuk az órát. Így aztán a két nap múlva esedékes átállítás után még 5 vagy 6 alkalommal tekergetjük, nyomkodjuk az időmérőinket (már ha van még olyan, ami nem áll át automatikusan).A kétféle időszámítás értelme, hogy így az emberek aktív időszakát egyszerűen rá lehet igazítani a világos napszakaszokhoz, amelyek az év során folyamatosan változnak. Bár ez teljesen logikus megoldásnak tűnik, az átállítás okozta kényelmetlenségek és az emberi szervezetre gyakorolt hatása miatt nem népszerű az emberek körében. Az átállástól való megszabadulás után azonban hozzá kell szokunk a napszakok változásához. Ha Magyarország a nyári időszámítást választja az új rendszerben, akkor december végén és január elején nagyon későn, 8 óra 30 perc körül kel majd fel a nap, cserébe viszont nem lesz olyan nap az évben, amikor sokkal korábban menne le a nap, mint délután 5 óra. Téli időszámítás alkalmazása esetén felkészülhetünk nyáron a hajnal 4 előtti napfelkeltékre.