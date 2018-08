Néhány óra múlva jön az adat, ami megint próbára teheti a forintot

valamelyest megrendült a piaci szereplők bizalma abban, hogy az MNB helyesen jár el, amikor azt hangsúlyozza, hogy a hazai inflációs folyamatokat szem előtt tartva továbbra is indokolt az extrém laza monetáris politika megtartása.

A forint jelentős májusi és júniusi gyengülését követően fokozott várakozás előzte meg a július 10-én közzétett magyar inflációs adatot. A megváltozott nemzetközi befektetői környezetben a piaci szereplők figyelme a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájára irányult, illetve arra, hogy a beérkező inflációs adatok mennyiben igazolják az MNB döntéshozóinak helyzetértékelését.A lényeg, hogy az MNB folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy - a forint gyengülése ellenére -nincs veszélyben az inflációs cél elérése, ezért indokolt fenntartani laza monetáris politikáját, annak ellenére, hogy a jegybankok többsége már szigorít, vagy legalábbis folyamatosan a szigorítás irányába mozdul el. A forint gyengülését és a hazai hozamok átmeneti emelkedését az váltotta ki, hogy a piaci szereplők nincsenek ennyire meggyőződve a jegybank igazáról. Másképp megfogalmazva:Az MNB júniusi inflációs előrejelzésében benne van, hogy a következő hónapokban átmenetileg a 3%-os célérték felett tartózkodhat majd az éves drágulási ütem, sőt, a jegybank felvázolt olyan kockázati forgatókönyveket is, amelyben akár a 3,5-4%-os tartományba is emelkedhet az éves árindex. Innen azonban a várakozás szerint visszafordul majd az inflációs index, vagyis az árnyomás enyhülésére lehet számítani, nem kell tartani a fogyasztói árak elszállásától.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint holnap 3,3%-os július árindexről számolhat be a KSH, ami öt és fél éves csúcsot jelentene a hazai inflációban.

Az infláció további emelkedése az üzemanyagáraknak lesz köszönhető, amit csak némiképp ellensúlyozhat az élelmiszerárak mérsékeltebb alakulása.

Most újabb próbát kell kiállnia a jegybanknak, hiszen holnap teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal a júliusi inflációs számot, amelynek - a júniusihoz hasonlóan - a megszokottnál nagyobb piacbefolyásoló hatása lehet, hiszen a piaci szereplők fokozottan figyelnek minden olyan jelre, ami az MNB várakozásait meghaladó inflációs nyomás felépülésére utal. A forintárfolyam szempontjából is fontos esemény lesz a holnapi, hiszen korábbi elemzésünkben bemutattuk, hogy az elmúlt hónapokban jelentős, a forint gyengülésére játszó spekulatív pozíció épült fel , amely újabb információra vár a hazai monetáris politika jelenlegi helyzetének létjogosultságával kapcsolatban.- foglalja össze röviden várakozásait Virovácz Péter.Az ING Bank szakértője szerint a fő index 3,3%-ra emelkedése ellenére a maginflációs stabil maradhatott júniushoz képest, így a holnapi adat valószínűleg "nem hatja majd meg az MNB-t". Már csak azért sem, mert a jegybank saját inflációs előrejelzésében 3,4%-os várakozás szerepel.

A gyengébb szinten stabilizálódó forint inflációs hatásai nem valószínű, hogy látványosan megjelennek már a júliusi indexben, hiszen a vállalatok árazási magatartása vélhetően nem változott meg lényegesen egy-másfél hónap alatt.

Szintén 3,3%-os éves indexre számít Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője, azt azonban hozzáteszi, hogy az adat nem fog nagy izgalmakat okozni, a gyorsulás ugyanis a bázishatás, illetve a magasabb benzinárak hatása lesz.- teszi hozzá kommentárjában.Az Erste szakértője összességében arra számít, hogy ez a július 3,3%-os adat lokális csúcs lehet, augusztustól ismét lassulhat a headline index. Ennek ellenére a mögöttes inflációs folyamatok erősödésére számít, emiatt pedig a maginfláció is lassan elindulhat egy felfelé irányuló pályán az elkövetkező hónapokban, a "komolyabb árnyomás" megjelenésének azonban továbbra is gátat szab az eurózónából importált alacsony infláció.

Kuti Ákos, az MKB Bank szakértője is 3,3%-os július árindexet vár, elsősorban a tavalyi alacsony bázis következtében. Előrejelzése szerint az év hátralevő részében az MNB toleranciasávjának 4%-os teteje alatt maradhat az éves inflációs ütem, azonban év végére sem csökken 3% alá, a feszes munkaerőpiac által generált béremelkedés, illetve ennek az árakba történő begyűrűzésének hatására.A piaci szakértők többségéhez képest visszafogottabb inflációs folyamatot vázol fel Dunai Gábor, az OTP Bank elemzője rövid kommentárjában. A szakértő szerint 3,1%-on stagnálhatott az éves bázisú mutató annak köszönhetően, hogy miközben éves összevetésben csúcsra érhetett az üzemanyagok áremelkedése, az élelmiszerek és a jövedéki adós termékek éves inflációjának mérséklődése kompenzálhatta ezt a trendet. Dunai szerint mivel júliusban tetőzhetett az üzemanyagárak éves alapú emelkedése, miközben a többi termékcsoportban visszafogott árnyomás látszik, az év hátralevő részében csökkenni fog az éves árindex, olyannyira, hogy az év végére akár 2% közelébe is mérséklődhet. Ennek minden bizonnyal a Magyar Nemzeti Bank is "örülne", hiszen komoly hitelességi győzelmet arathatna azzal, hogy ő megmondta, miszerint továbbra sincs komoly árnyomás a magyar gazdaságban. A piaci konszenzus azért ennél magasabb árindexet vár idén év végére, azonban úgy tűnik, hogy a piac számára egyelőre mégis hiteles a jegybank előrejelzése, miszerint a következő másfél évben az infláció nem száll el, hanem 3% körül marad.