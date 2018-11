Néhány órán belül érkezik a válasz, ami egész Európát megrengetheti

A La Republica és az Il Messaggero olasz lapok vasárnapi beszámolói szerint Giovanni Tria olasz pénzügyminiszter mérlegeli azt, hogy a következő két évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését a jelenlegi 1,5-1,6%-ról 1% közelébe (lefelé) módosíthatja. Ez azért nagyon fontos, mert az olasz kormány és az Európai Bizottság között az elmúlt hetekben kiéleződött költségvetési vita egyik fontos eleme, hogy Brüsszel szerint az olaszok túlzottan optimista növekedési forgatókönyvvel számolnak, így az egyébként is magasra tervezett (2,4%-os) 2019-es költségvetési hiány még magasabb lehet. A Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint az olasz kormány eddigi intézkedéstervei 2020-ra 3% feletti GDP-arányos hiányt eredményezhetnek, így módosítás hiányában túlzott deficit eljárás indulhatna Róma ellen.Azzal, hogy felmerült a GDP-előrejelzés lefelé módosítása, a kiadási tervei visszafogására is kényszerülhet az olasz kormány, ami enyhítheti a feszültséget a Bizottsággal, hiszen legalább a 3%-os deficitplafon nem kerülne veszélybe. Olasz lapbeszámolók szerint ráadásul Tria mérlegeli, hogy egy olyan automata mechanizmust építenek a jövő évi költségvetésbe, ami arra kötelezné a kormányt, hogy a tervezettnél magasabb hiány esetén visszafogja a kiadásokat.Van remény tehát az olasz kompromisszumra, erősen kérdéses azonban, hogy ez elég lenne-e a Bizottságnak. Az olasz sturkturális egyenleg ugyanis ebben az esetben is romlana, holott az EU elvárásai szerint a GDP-arányos államháztartási hiányt jövőre 0,8%-ra kellene csökkentenie az olasz kormánynak az idei 1,8-1,9%-ról, az egyszeri tételektől és a gazdasági ciklusoktól tisztított ún. strukturális egyenleget pedig a GDP 0,6%-pontjával kellene csökkenteni.Holnapig van ideje az olasz kormánynak, hogy az Európai Bizottság által október végén visszadobott előzetes 2019-es költségvetést dolgozza át. Túl sok optimizmusra nem ad okot Matteo Salvini olasz belügyminiszter, kormányfő-helyettes tegnap esti kijelentése, miszerint az EU-nak valószínűleg nem fog tetszeni a keddi válasz, de majd a végén a számok úgyis őket (mármint a kormányt) igazolják majd.A piaci szereplők idegesek a költségvetési konfliktus lehetséges további elfajulása miatt, ezért a következő másfél nap kritikus fontosságú lesz. Nagyon sok minden (szélsőséges esetben akár az euró sorsa is) múlik most azon, milyen választ küldenek az olaszok Brüsszelbe.