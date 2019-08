Néhány órán belül olyan döntések jönnek, melyekkel még nagyobb sztár lehet Magyarország

Ritkán van ilyen alkalom

Elképzelhető, hogy semmilyen friss elemzést nem tesznek közzé és a jelenlegi szinten hagyják a besorolást, illetve a kilátást. Ebben az esetben csak egy rövid félmondatos közleményben jelzik majd, hogy nincs változás.

Elvileg lehet, hogy semmit nem változtatnak, de egy friss elemzésben írnak a magyar gazdaság helyzetéről.

Lehet, hogy a kilátást változtatják első lépésben, ez most mindkét cég esetében stabil. Ha lesz változás most, akkor az szinte biztosan pozitívra módosítást jelent majd.

A számunkra legjobb verzió az lenne, ha felminősítené valamelyik cég Magyarországot.

Pénteken elvileg két nagy hitelminősítő is felülvizsgálhatja a magyar adósbesorolást, egyszerre teszi közzé döntését a Fitch és a Standard & Poor's. Ritka alkalom, hogy egyszerre két cég publikálja a döntését, de elvileg semmi nem zárja ezt ki, ebből a szempontból szokatlan az idei hitelminősítői naptár. Persze egyáltalán nem garantálható, hogy bármelyik cég felminősít majd, hiszen szokás szerint több lehetőségük van:Jelenleg mindkét cégnél BBB a magyar besorolás stabil kilátással, idén februárban egy hét különbséggel minősítettek fel minket.

Tekintettel arra, hogy még csak fél éve történt a felminősítés, meglepő lenne egy újabb pozitív lépés, akár a kilátás pozitívra javítása is.

Miben bízhatunk?

A Fitch szerint az adósságráta további csökkentése jelenthetne pozitív lépést Magyarország számára. Ebben elvileg jól állunk, hiszen évek óta csökken a ráta, viszont február óta csak egy új negyedéves adat jelent meg, így erősen kérdéses, hogy ez elég lesz-e a pozitív lépéshez. Igaz, a kilátások kedvezők, hiszen a gyors gazdasági növekedés az idén várhatóan érdemben tovább apasztja az adósságrátát.

Szintén a Fitch emelte ki, hogy javulnia kellene a magyar üzleti környezetnek, illetve erősödni a bizalomnak a gazdaságpolitika iránt. Ez inkább úgynevezett soft mutató, amit nehéz mérni, de egyelőre nem láttunk jelentős előrelépést ebben.

Az S&P szerint akkor jöhet további felminősítés, ha a magyar gazdaság növekedése erősebb és kiegyensúlyozottabb marad, mint a versenytársaké. Ebből a szempontból az első félévben érkezett adatok kedvezőek voltak, kifejezetten ellenálló a magyar gazdaság, amit a szerdán megjelent második negyedéves GDP-adat is alátámasztott. (Igaz, ezt a döntésben valószínűleg már nem tudják figyelembe venni.)

A Fitch-hez hasonlóan az S&P is kiemeli az adósság további csökkenésének szükségességét.

További pozitívum lehetne az S&P szerint, ha a kormány többletes költségvetést alkotna. Ebben a mutatóban is közeledünk, hiszen a parlament által elfogadott 2020-as büdzsé már csak 1 százalékos GDP-arányos deficittel számol és 2022-re a kormány tervei szerint is egyensúlyban lehet a költségvetés.

Hosszabb távon persze ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák (adósság lassú, de fokozatos csökkenése, erős növekedés, javuló költségvetés), akkor tovább javulhat Magyarország besorolása.

Egyrészt amióta bekerültünk a befektetésre ajánlott kategóriába, azóta sokkal kisebb a lépések tétje, mostanra mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot.

Másrészt a piac megelőlegezte a bizalmat, ma már a jelenlegi besorolásnál feljebb árazzák Magyarországot a CDS-felárak alapján. Vagyis már jórészt beáraztak a befektetők egy újabb felminősítést.

Egy esetleges kedvező hitelminősítői döntés piaci hatását mérsékelheti, hogy nagyon hektikus kötvénypiaci környezetben vagyunk, a hozamok szinte követhetetlen tempóban szakadtak az elmúlt napokban.

Talán majd októberben a Moody's

Megszokhattuk, hogy a hitelminősítők előzetesen jelzik, mi kellene ahhoz, hogy további felminősítés vagy kilátásjavítás jöjjön. Idén februárban a Fitch és a Standard &Poor's is elkészítette ezt a "listáját":Vagyis a fentiek is azt támasztják alá, amit az előbb írtunk, hogy valószínűleg a felminősítéshez szükséges kritikus pontokban nem léptünk annyit előre az elmúlt fél évben, ami meggyőzte volna a hitelminősítőket. A vártnál erőteljesebb növekedés miatt talán, de nem ez az alapforgatókönyv. Ráadásul a nemzetközi környezet is változékony, a nyugat-európai gazdaságok lassulása számunkra is kockázatot jelenthet. Ez pedig a hitelminősítőket is óvatosságra intheti a mostani döntés során.Ahogy az utóbbi években láttuk, az esetleges pozitív hitelminősítői döntéseknek valószínűleg csak minimális piaci hatásuk lenne, átmenetileg erősödhetne kicsit a forint például. Ennek két oka van:A mostani két hitelminősítés után még egy alkalom lesz 2019-ben Magyarország felminősítésére: október 25-én a harmadik nagy hitelminősítő, a Moody's szakemberei publikálhatják friss véleményüket.

Előzetesen, hiszen náluk még egy fokozattal alacsonyabban vagyunk, mint a másik két cégnél, ráadásul a kilátásunk is pozitív. Idén májusban a cég nem változtatott a besoroláson, pedig már akkor sokan várták, hogy pozitív irányba lépnek.