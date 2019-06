Nehéz helyzetben lavírozhat a Monetáris Tanács

Gyakorlatilag egy nappal megnyújthatjuk a hétvégét,ugyanis nem jelenik meg semmilyen említésre méltó makrogazdasági adat. Délelőtt Németországban közlik az IFO gazdasági hangulatindex aktuális értékét, de várhatóan az sem rengeti majd meg a piacokat.

aztán rögtön belecsapunk a közepébe: a legfontosabb az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntése lesz kora délután, majd rá egy órára az indoklást tartalmazó közlemény. A döntéssel egyidőben a jegybank közli friss előrejelzéseit a növekedéssel és az inflációval kapcsolatban. Legutóbb márciusban volt hasonló súlyú döntése a Monetáris Tanácsnak, akkor 10 bázisponttal mínusz 0,05 százalékra emelték az egynapos kamatot, illetve döntöttek a devizaswapok fokozatos leépítéséről. Utóbbival kapcsolatban most is el kell döntenie az MNB-nek, mekkora likviditást akar kiszorítani a harmadik negyedévben. A kamatot illetően egyelőre megosztottak a szakemberek, a 0,9%-os alapkamat szinte biztosan szinten marad, az egynapos rátát viszont lehet, hogy tovább emelik. A lépés elsősorban a forint piacán hozhat kilengéseket, kedden kora délután érdemes lesz figyelni a jegyzéseket. Külföldön az olajpiac az OPEC ülésére fókuszálhat, majd magyar idő szerint este Jerome Powell Fed-elnök is megszólal egy rendezvényen a múlt heti kamatdöntés után.közli a KSH az áprilisi népmozgalmi adatokat, melyeknek azonban várhatóan nem lesz piaci hatásuk. Ugyanakkor érdekes lesz, láétszik-e végre valamilyen pozitív fordulat a születésszámban. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományát teszik közzé a nap második felében.reggel a májusi munkanélküliségi adatot közli a statisztikai hivatal, majd várhatóan délelőtt a jegybank bemutatja a teljes inflációs jelentést, melynek kulcsszámait már kedden megismerjük. Külföldön fontos lehet a német infláció friss adata, az első negyedéves amerikai növekedés várhatóan nem okoz már komoly kilengést a piacon.A KSHreggel közli a keresetek áprilisi alakulásáról szóló adatot, a nap alaphangját viszont várhatóan a G20-csúcs adja majd meg, ahol Donald Trump amerikai elnök külön tárgyal a kínai és az orosz elnökkel is. Emellett a brit növekedési adat és az eurózóna inflációja hozhat friss impulzust a befektetők számára.