Nekimegy Oroszországnak az EU

Az MTI úgy értesült, hogy a döntésnél Magyarország azokkal az országokkal értett egyet, akik további lépéseket akartak az EU nevében tenni az angliai mérgezés ügyében. "Orbán Viktor tette azt a javaslatot a miniszterelnökök tegnapi találkozóján, hogy hívják vissza Brüsszelbe egyeztetésre az Európai Unió moszkvai nagykövetét" - fogalmazott egy neve mellőzését kérő brüsszeli forrás.

Franciaország és Németország már a jövő héten egyeztetéseket kezd arról, hogy milyen arányos és összehangolt válaszlépésekre lehet szükség Oroszországgal szemben Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya angliai megmérgezése ügyében - közölte Emmanuel Macron Brüsszelben pénteken. A francia elnök Angela Merkel német kancellárral az uniós állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozóját követően tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, a történtek közös fellépést, összehangolt uniós választ követelnek. Aláhúzta, nem lehetnek azonban túlzott elvárások a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértőinek vizsgálati eredményeit illetően, mert csak technikai véleményt közölnek a használt vegyületről, előkövetőket nem neveznek meg. A vizsgálat eredménye legfeljebb árnyalhatja, lényegesen nem fogja befolyásolni az eddig kialakult álláspontot - közölte.

Az ülést lezáró sajtótájékoztatón Donald Tusk arról számolt be, hogy akár már hétfőn újabb lépéseket jelenthetnek be bizonyos tagállamok. Azt nem tudta megmondani, hogy hány ország fontolgat további intézkedéseket, mindössze annyit közölt, hogy "egynél több, de nem az összes".Arra a kérdésre, hogy EU-szinten várhatóak-e más lépések a moszkvai uniós nagykövet konzultációra való visszahívásán kívül, azt válaszolta, hogy "túl korai lenne erről beszélni", a vizsgálatok lezárulta után, remélhetőleg áprilisban már többet tudnak majd mondani.Azt követően, hogy az Európai Unió állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács felkérte az EU külügyi főképviselőjét, hogy konzultációra rendelje vissza Moszkvából az EU oroszországi nagykövetét, több uniós tagállam is bejelentette, hogy hasonló lépéseket és orosz diplomaták kiutasítását fontolgatja.elnöke pénteken azt közölte, hogy az úgynevezett Szkripal-ügy miatt országa is megvizsgálja orosz diplomaták kiutasításának lehetőségét, ahogyan azt az Egyesült Királyság tette. Dalia Grybauskaite kijelentette, mivel Theresa May brit kormányfő pontos információkkal szolgált és részletes tájékoztatást adott az ügyről, a válaszlépésre már a jövő hét folyamán sor kerülhet.tájékoztatása szerint Párizs is fontolgatja orosz diplomaták kiutasítását. "Még meglátjuk" - nyilatkozott a Kijevben tartózkodó francia tárcavezető.pénteken ismételten támogatásáról biztosítatta az Egyesült Királyságot, a történteket pedig "felháborítónak és elítélendőnek" nevezte. Mint elmondta, biztonsági intézkedések keretében számba veszik azokat az orosz diplomatákat, akik nem jogszerűen tartózkodnak az országban, vagy más okból kiutasíthatók.kijelentette, megvizsgálják, hogy kell-e, és ha igen, milyen egyoldalú lépéseket lehet tenni a mérgezéses támadás ügyében.pénteki nyilatkozatában arról tájékoztatott, hogy a hétvégén konzultációt folytatnak az orosz diplomaták kiutasításának lehetőségéről. Legfeljebb néhány diplomatáról lehet szó - közölte. A megbeszélések eredményét hétfőre ígérte, hozzátéve: támogatja a határozott válaszlépések megtételét.Babis csütörtökön a NATO székházában tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a leghatározottabban elutasítja a Novicsok eredetéről megjelent orosz állításokat, amelyek szerint a merényletkísérlethez használt idegméreg Csehországból származott volna. A vádaskodásokat semmivel sem lehet bizonyítani. "Ez valóságos hazugság" - tette hozzá.az uniós csúcstalálkozót követően elmondta, nem kérdőjelezhető meg a brit biztonsági szolgálat következtetéseinek hitelessége, amely szerint "nagyon valószínű", hogy Oroszország a felelős az idegméreggel elkövetett támadásért. Aláhúzta, Horvátország megfontolja az összes lehetőséget az orosz diplomaták kiutasítása ügyében. "Ha szükséges, teszünk ilyen intézkedéseket" - mondta.Információk szerintAz európai uniós állam- és kormányfők szerint "nagyon valószínű", hogy Oroszország a felelős Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és lánya angliai megmérgezéséért - derül ki a kétnapos brüsszeli csúcstalálkozón elfogadott zárónyilatkozatból. Az elfogadott szöveg szerint az "egyetlen ésszerű magyarázat", hogy az orosz vezetés áll az idegméreggel elkövetett, március 4-i merénylet mögött.péntek hajnalban tett nyilatkozata szerint az elítélő szavak mellett további intézkedések meghozatalára is sor kerülhet. Az Európai Külügyi Szolgálat péntek délelőtt tudatta, hogy az Európai Tanács felkérte az EU külügyi főképviselőjét, hogy konzultációra rendelje vissza Moszkvából az oroszországi uniós nagykövetet. A közlemény szerint a nagykövet a hétvégén visszatér Brüsszelbe, ahol egyeztetni fog Federica Mogherinivel.Március 4-én Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija súlyos mérgezéses tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába. A férfi korábban az orosz katonai hírszerzés ezredese volt, s tíz éven át dolgozott a brit külső hírszerzésnek. Brit álláspont szerint Szkripalt és lányát idegméreggel próbálták meggyilkolni, amiért Oroszország felelős. A moszkvai vezetés ezt visszautasította. Az ügy egyre inkább elmérgesedett, a vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát . A nyugati országok felsorakoztak Nagy-Britannia mögött.