Nem aggódnak a magyarok, hogy kirúgják őket

Idén a megkérdezett munkavállalók 59 százaléka nyilatkozta azt, hogy elkötelezett munkahelye iránt, ami 1 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest, a negatív tendencia Magyarországon már három éve tart.Az Aon Magyarország felmérésében idén 87 cég több mint 62 000 munkavállalója vett részt. A vállalat a válaszok alapján idén 18. alkalommal állította össze a Legjobb Munkahelyek listáját, ezen főként a kereskedelem és az IT területén működő vállalatok szerepelnek, a díjazottak többsége 250 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kis- és középvállalat (kkv).Az idei díjazottak a 250 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató kategóriában az Atlas Copco Hungary Kft. - Industrial Technique, a Cisco Systems Magyarország Kft., a Carglass Magyarország - CG Hungary Kft., a Nutricia Early Life & Advance Medical Nutrition, a Starschema Kft. és a WHC.A 250 és 1000 dolgozót alkalmazó cégek közül díjazták a B.Braun Avitum Hungary Zrt.-t és EuroFamily-t.Az ezer munkavállalónál többet foglalkoztató cégek közül pedig a Legjobb Munkahely díját a SAP Hungary Kft., a Decathlon Magyarország és a Szerencsejáték Zrt. kapta.Az Aon Legjobb Munkahelyek Program globális és regionális viszonylatban is mintegy 20 éve ismeri el a szervezeteket. A nemzetközi mérésben részt vevő vállalatok közül két magyar leányvállalat kapta meg a Legjobb Munkahely elismerést: a Mars Magyarország Értékesítő Bt. és a profession.hu Kft.A közlemény idézte Uzsák Éva Virágot, az Aon Magyarország cégvezetőjét, aki szerint a szervezeti változások kezelésében óriási a különbség a legjobbak és az átlagos cégek között. Azok a cégek tudnak a jövőben igazán sikeresek lenni, amelyek érzékenyen reagálnak a külső ügyfelek változó igényeire, gyorsan karolnak fel új ötleteket a siker érdekében, és lehetőséget adnak az új dolgok kipróbálására még akkor is, ha azok hibához vezetnek.