"Nem akar kereskedelmi háborút az USA" - Visszatáncolt Mnuchin

A davosi Világgazdasági Fórum keretében csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Steven Mnuchin nem tulajdonított különösebb jelentőséget annak, hogy előző nap úgy fogalmazott, "ami a kereskedelmet és a lehetőségeket illeti, egy gyengébb dollár jó nekünk", mondván kijelentése "kiegyensúlyozott és konzisztens" volt, összhangban áll korábban is hangoztatott álláspontjával.A piacok viszont úgy értelmezték, mint elrugaszkodást az erős dollár hagyományos politikájától, annak az amerikai szándéknak a kifejezését, hogy eszközként használják az árfolyampolitikát egy kereskedelmi világháborúban. Az európai pénzügyminiszterek alig burkolt figyelmeztetésekkel reagáltak Mnuchin szavaira, miközben Donald Trump amerikai elnök is megérkezett Davosba, hogy népszerűsítse Amerika először jelszóval meghirdetett kereskedelem- és gazdaságpolitikáját.Mnuchin hangsúlyozta, hogy szerdai nyilatkozata elég világos volt, összhangban állt azzal, amit korábban is hangoztatott, miszerint az amerikai kormányzatot nem aggasztja a dollár árfolyamának rövid távú alakulása. Vannak előnyei és hátrányai is a dollár jelenlegi árfolyamának - mondta az amerikai pénzügyminiszter újságíróknak csütörtökön."Szabad, tisztességes és kölcsönösen előnyös kereskedelmet akarunk... Nem akarunk kereskedelmi háborút. Másfelől meg akarjuk védeni Amerika érdekeit" - szögezte le.Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter a CNBC hírtelevíziónak adott nyilatkozatában tagadta, hogy Steven Mnuchin a gyengébb dollár mellett tette le voksát. A kereskedelmi háborúk veszélyeiről szólva azonban leszögezte, hogy az már "jó ideje elkezdődött, a különbség annyi, hogy most az amerikai csapatok indulnak harcba".A dollár mélyrepülése csütörtökön is folytatódott, a 2014 decemberi szint körül mozgott árfolyama a főbb devizákkal szemben. Délután fél négykor az eurót 1,2481 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon, napi szinten 0,57 százalékkal drágult a közös európai fizetőeszköz. A hat főbb devizával szemben kalkulált dollárindex 0,42 százalékkal 88,65 pontra süllyedt. Napi maximumán 1,2536 dolláron állt az euró, a dollárindex pedig 88,27 ponton érte el napi mélypontját.Franciaország és Olaszország pénzügyminisztere aggodalmát fejezte ki, miután amerikai kollegájuk nyilatkozatai nyomán újabb lendületet vett az euró dollárhoz viszonyított árfolyamának erősödése.Az erősebb euró ronthatja az európai gazdaság növekedését, mert exportja kevésbé lesz versenyképes. Ez pedig azzal a kockázattal jár, hogy az Európai Központi Banknak nehezebb lesz normalizálni az évek óta tartó rendkívül laza monetáris politikát.Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter kijelentette, hogy olyan árfolyamszinteket akar látni, amelyek híven tükrözik a gazdasági alapokat. Emlékeztetett, hogy ez a hivatalos álláspontja a hét legfejlettebb országot tömörítő G7-csoportnak, amelynek az Egyesült Államok is tagja.Pierre Carlo Padoan olasz pénzügyminiszter viszont tart egy kereskedelmi háború kirobbanásától."A történelemből tudjuk, hogy ha egy, a kereskedelmet befolyásoló lépés nagyobb protekcionizmusra sarkall egy országot, a partnerek számára nagyon nagy a kísértés, hogy hasonló lépést tegyenek vagy megtorolják, úgyhogy a dolgok kicsúszhatnak az ellenőrzés alól - mondta Padoan.