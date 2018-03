Nem áll le a világ, amíg mi szabadságra megyünk

reggel jelenik meg az MNB statisztikai mérlegének előzetes adata, amiből szokás szerint az lesz a legérdekesebb, hogyan alakult a kesz-állomány, ami az év végére jelentősen leapadt. Ugyanakkor már ezt megelőzően hajnalban jön egy fontos kínai adat is a működőtőke-beáralásról.

itthon nem jelenik meg érdemi adat, csak az ÁKK 3 hónapos dkj-aukciójára lesz érdemes figyelni, bár ezek az értékesítések is egyre inkább csak a papírformát hozzák. A tengerentúlon viszont délután egy februári inflációs adat érkezik, amire kiemelten figyelhetnek a befektetők, elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehet hatással. Amerikában egyébként már vasárnap átállították az órákat, így most szokás szerint minden egy órával előtt lesz a tengerentúlon, a tőzsdék is magyar idő szerint kilenckor zárnak.Mi a hétendolgozunk utoljára, amikor még jön egy felülvizsgált ipari adat és egy friss építőipari statisztika is a KSH-tól. Sőt, az ünnep miatt az ÁKK is előrehozza a csütörtökön esedékes kötvényaukciót, arra is érdemes lehet figyelni. Közben Kínában hajnalban jönnek fontos adatok, délelőtt a német infláció, délután pedig az amerikai ipari termelés lehet érdekes.A fennmaradó két napban a magyar piac zárva tart, és nem is jön ki semmilyen adat. A nemzetközi színtéren is mindössze az Eurostatközlése lehet érdekes a februári inflációról, bár már láttunk előzetes számot róla.Elsőre talán unalmas, kevésbé mozgalmas hétnek ígérkezik, azonban nem szabad elfelejteni, hogy bármikor jöhet egy Trump-bejelentés például a végővámokról, ami rögtön megborítja a piacokat, március 20-án pedig a Fed ülése lesz izgalmas, ami előtt szintén elkezdhetik előkészíteni a terepet a jegybankárok a héten.