Nem áll meg a bérrobbanás

Gyors bérnövekedés

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 295 800 forint volt. Az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 196 700 forint volt a nemzetgazdaságban, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 204 600 forintra becsülhető.Látható, hogy a reálbérek növekedési üteme kissé lassul, de továbbra is igen magas a bérdinamika Magyarországon:

A versenyszférában októberben 12,7%-kal nőttek a bruttó bérek, a rendszeres keresetek pedig 13,2%-kal emelkedtek. Ez azt mutatja, hogy a versenyszférában a rendszeres keresetek továbbra is igen gyorsan nőnek.Az idei béremelkedésben kulcsfontosságú tényező volt a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése, valamint az egyre fokozódó munkaerőhiány, ami arra készteti a vállalatokat, hogy nagymértékben növeljék a béreket.

A versenyszférában 306 300 forint volt a bruttó átlagkereset októberben, a nettó pedig 203 700 forinton alakult. A rendszeres (jutalom nélküli) bruttó kereset 290 800 forintot tett ki.

Megtorpanó foglalkoztatás

Az adatok érdekessége, hogy a foglalkoztatás növekedése az utóbbi időszakban ellaposodott, vagyis már messze nem bővül olyan ütemben a létszám (a legalább 5 főt foglalkoztató vállalatoknál), mint korábban.

Mi várható?

A munkaerő-felmérés ennél gyorsabb dinamikára vall, habár ott is látható, hogy már lassabb a bővülés üteme, ami nem meglepő az alacsonyra süllyedt munkanélküliség és az egyre fogyó jó minőségű munkaerő-tartalék tükrében.A keresetek jövőre is növekedhetnek, igaz, az ideinél mérsékeltebb ütemben. Az emelkedést segíti, hogy a minimálbér 8, a garantált bérminimum pedig 12%-kal növekszik 2018-ban (idén 15, illetve 25%-kal nőttek), miközben a munkaerőhiány továbbra is velünk marad.