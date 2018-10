Nem elég a Brexit, Trump miatt is gondba kerül Nagy-Britannia

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn ismertetett tanulmánya szerint a ház modellszámításai azt mutatják, hogy az amerikai vámintézkedések az idén eddig több mint 1,9 milliárd font (692 milliárd forint) brit exportra gyakoroltak hatást.Mivel valószínű, hogy az Egyesült Államok még további vámokat vet ki az amerikai piacra irányuló kínai exportra, az intézkedés által érintett brit áruexport értéke elérheti a 3,4 milliárd fontot (1240 milliárd forintot) - áll a CEBR elemzésében.A ház szerint az Európai Unió acél- és alumíniumexportjára kivetett 25, illetve 10 százalékos amerikai vám közvetlenül és együttesen 389 millió font értékű brit exportot érint éves szintre számolva.Az eszkalálódó amerikai-kínai kereskedelmi háború azonban a CEBR londoni elemzőinek számításai szerint ennél sokkal nagyobb brit exportot érint, ugyanis az amerikai piacra irányuló kínai exportból hozzávetőleg 3 milliárd fontnyit olyan áruk tesznek ki, amelyek előállításához Kína Nagy-Britanniából importált termékeket használ fel, és ennek a kínai exporthányadnak mintegy a felére vonatkoznak az eddig bejelentett amerikai vámintézkedések.A CEBR felidézi, hogy Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte az új vámok kiterjesztését az amerikai piacra irányuló csaknem teljes kínai exportra, ha Kína megtorló válaszlépéseket tesz. Kína már be is jelentett ilyen lépéseket, így "a labda most Trump térfelén pattog" - fogalmaznak a londoni elemzőház szakértői.A CEBR szerint a protekcionizmus globális térnyerése máris világgazdasági szintű veszteségeket okoz, és ennek jele, hogy a brit export éves összevetésű növekedési üteme az év második negyedében 1,9 százalékra lassult az első negyedévben mért 3,7 százalékról, illetve a tavalyi második negyedévben elért 14,2 százalékos éves bővülési ütemről.Az amerikai-kínai kereskedelmi háború további eszkalálódásának lehetősége más nagy londoni házak szerint is komoly globális növekedési kockázatokkal járna.Az Oxford Economics pénzügyi-gazdasági elemzőműhely számításai szerint ha az amerikai kormány januártól - ahogy Trump kilátásba helyezte - valóban 25 százalékra emeli tovább a 200 milliárd dollárnyi kínai importra nemrégiben kirótt 10 százalékos vámot, és ha Kína ugyancsak 25 százalékos büntetővámot vet ki 100 milliárd dollár értékű amerikai importra, a kínai gazdaság jövőre 5,8 százalékkal, 2020-ban 5,6 százalékkal növekedne az Oxford Economics jelenlegi alapeseti prognózisában szereplő 6,1 százalékos, illetve 5,7 százalékos növekedés helyett.A cég londoni elemzői hangsúlyozzák: e forgatókönyv-változat is csak arra az esetre érvényes, ha az amerikai kormány Donald Trump fenyegetése ellenére nem vet ki pótvámokat a teljes kínai importra.