Nem emelt kamatot a Brexit miatt az angol jegybank

A kamatdöntő ülésről szóló csütörtöki bejelentés szerint így változatlanul 0,75 százalék a brit jegybank irányadó kamata. A monetáris testület mind a kilenc tagja, köztük Mark Carney, a Bank of England kormányzója a kamattartásra voksolt.A Bank of England tavaly novemberben, tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra. Ezt augusztusban újabb 0,25 százalékpontos emelés követte, így alakult ki a jelenleg érvényes 0,75 százalékos alapkamat.A piaci szereplők és az elemzői közösség szinte konszenzusos várakozása az, hogy a Bank of England a brit EU-tagság jövő márciusban esedékes megszűnéséig (Brexit) nem hajt végre újabb kamatemelést. Utána azonban kényes helyzetbe kerülhetnek a döntéshozók, hiszen amennyiben nem születik megállapodás a két fél között, az a brit font jelentős gyengülését hozhatja magával, ami erősítheti az inflációs nyomást (holott az éves áremelkedési ütem már így is több mint egy éve a jegybanki cél felett van), ugyanakkor mindeközben a gazdaság várhatóan lassulni fog. Előbbi szigorúbb monetáris politikát, utóbbi a kamatemelések halogatását indokolná.