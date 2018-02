Nem emelték a béredet? Most lecsap az adóhivatal!

Az adóhivatalhoz ma éjfélig kell minden munkáltatónak megküldeni a januárról szóló elszámolást, amelyben tételesen fel kell tüntetni minden egyes munkavállaló januári bérét. A kockázatelemzők holnap kezdik meg az elszámolásban szereplő adatok elemzését. Ellenőrzésre azok a vállalkozások számíthatnak, amelyek minimálbér alatti bért fizetnek alkalmazottaiknak, és a NAV rendelkezésére álló adatok, ennek indokoltságát nem támasztják alá - írja az NGM.A munkaügyi hatóság minden évben kiemelten kezeli a jogszabályban meghatározott összegű munkabér kifizetésének az ellenőrzését. A hatóság kifejezetten vizsgálta 2017-ben azt, hogy az adott személy ugyanabban a munkakörben ugyanazon besorolás szerint volt-e foglalkoztatva, mint 2016-ban - közölte a tárca, kiemelve, hogy ez az ellenőrzési gyakorlat idén is folytatódik.A csökkenő közterhek, illetve az adómorál jelentős javulásának a hatását a statisztika is igazolja. 2009-ben ugyanis ugyanez a szám még jóval több mint 5 ezer volt.A tárca kiemeli: sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik januári ('08-as) munkáltatói elszámolását nem a valóságnak megfelelően tölti ki. Amennyiben ugyanis az adóhivatal eltérést talál, a cég súlyos szankciókkal számolhat, hiszen az alacsonyabb összegű fizetéssel nemcsak a költségvetést, hanem saját dolgozóját is károsítja. A NAV szolgáltatása, a szankciómentes támogató eljárás, ebben az esetben - tekintettel a szándékos, munkavállalót hátrányosan érintő jogsértésre - szóba se jöhet.A cégeknek a biztos adóhivatali vizsgálat tudatában, illetve a jogkövetkezmények elkerülése végett érdemes a valóságnak megfelelően kitölteni a januárról szóló munkáltatói elszámolást, illetve utólag rendezni azoknak a munkavállalóknak a fizetését, akik 8 órás munkájukért a minimálbérnél, illetve szakképzettek esetében a garantált bérminimumnál kevesebbet kaptak.A kormány hat évre szóló bérmegállapodásának köszönhetően 2018-ban emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum: előbbi 8 százalékkal 138 ezer forintra, utóbbi 12 százalékkal 180 500 forintra módosul. A kormány 2018-ban a tavalyi 5 százalékpontos csökkentés után, idén a szociális hozzájárulási adó mértékét 22-ről 19,5 százalékra csökkentette.