Nem hozott nagy áttörést Merkel és Trump találkozója

Az amerikai elnök kijelentette: kormánya elkötelezett az Európával meglévő kereskedelmi viták rendezése mellett.

Nagyszerű a kapcsolatunk, már a kezdetektől fogva ilyen volt

Mind Donald Trump, mind Angela Merkel rövid nyilatkozattal kezdte a sajtóértekezletet. Trump "bátorítónak" és "történelminek" nevezte a két koreai vezető találkozóját, és reményét fejezte ki, hogy ennek nyomán eredmény is születik majd, hiszen mind a phenjani, mind a szöuli vezető a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítését tűzte ki céljául. E cél érdekében nem fogjuk megismételni a korábbi amerikai kormányzatok hibáit - fogalmazott Trump. Leszögezte, az Észak-Koreára gyakorolt erőteljes nemzetközi nyomásnak fenn kell maradnia. Mint mondta: várakozással tekint a Kim Dzsong Unnal tervezett találkozója elé.Iránról szólva az amerikai elnök leszögezte, mindent elkövet, hogy Teherán ne tehessen szert atomfegyverre. Később egy újságírói kérdésre válaszolva - amely azt firtatta, hogy az iráni atomalku esetleges felmondása után Washington alkalmaz-e katonai erőt az iráni atomprogram féken tartására - Trump közölte: nem kíván részletekbe bocsátkozni, de mindent elkövet annak érdekében, hogy Iránnak ne legyen atomfegyvere. Megerősítette egyúttal, hogy nyitott az új tárgyalásokra Teheránnal.Donald Trump kitért arra is, hogy a német kancellárral folytatott tárgyalásain érintették az európai biztonság kérdéseit, valamint a NATO-tagsággal járó pénzügyi hozzájárulások emelésének fontosságát is.Nyilatkozatában Angela Merkel elmondta, az amerikai elnökkel megvitatták az ukrajnai helyzetet, valamint az Oroszország ellen hozott amerikai szankciók ügyét. Az iráni többhatalmi atomegyezményről elmondta, a jelenleg érvényben lévő szerződés nem elégséges, mert csupán lassítja az iráni atomtevékenységet, de nem szorítja korlátok közé Teherán ambícióit.Hangsúlyozta, hogy Berlin mindaddig folytatja a tárgyalásokat Washingtonnal, amíg Trump nem dönt az iráni atomalkuról. A német kancellár azt is közölte, hogy Németország jövőre hazai össztermékének (GBP) 1,3 százalékát költi katonai kiadásokra, és az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi többletét pedig máris csökkentette. Merkel amellett foglalt állást, hogy az Európai Unió kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államokkal, mert szerinte a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) alkalmatlan a többoldalú megállapodások kimunkálására.A sajtóértekezlet előtt Donald Trump és Angela Merkel a Fehér Házban csak mintegy félórás megbeszélést tartott, az elnök kézfogással üdvözölte a német kancellárt, majd a fotózás közben dicsérte Merkelt. "Nagyszerű asszonynak" nevezte, gratulált az újraválasztásához és vitatta, hogy személyes kapcsolatuk hűvös volna.- fogalmazott Trump.