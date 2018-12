Nem kell pánikba esni: nem most jön a világvége

3% fölött marad a globális gazdasági növekedés, az USA gazdasága viszont lassul, mivel újabb adócsökkentések nem várhatók. A tőkepiacok magukra fognak találni, hiszen túl nagy reálgazdasági visszaesésre számítottak a befektetők, ami nem fog megtörténni.

Az EPS-növekedés 8%-ra lassul 16%-ról globálisan, az USA-ban 8%-ra lassul a növekedés 23%-ról. A Citi Private Bank 7%-os átlagos hozamot jósol jövőre a részvényportfólióknak, 1%-os hozamot a kötvényportfólióknak.

A befektetőknek a szakember azt javasolja, hogy érdemes földrajzilag diverzifikálni, valamint érdemes a készpénzt befektetni akár állampapírba, akár volatilisebb eszközökbe.

Bailin szerint három fő trend vezeti majd a világpiacot a következő 5-10 évben: Ázsia fejlődése, a digitalizáció / technológia és az egészségügy. Mindezekbe érdemes befektetni.

Christian Schulz, a Citi közgazdász úgy véli, nincs reális alternatívája a mostani EU-brit megállapodásnak, hiába annak hiányosságai. Éppen ezért nem valószínű, hogy Theresa May marad a miniszterelnök, mire a megállapodás életbe lép. Hosszú távon egyébként lehetséges, hogy még a jelenleginél is intenzívebb kereskedés zajlik majd az EU és az Egyesült Királyság közt a technológia fejlődésének köszönhetően. Az Egyesült Királyság piacai egyébként eddig ellenállónak bizonyultak a Brexit hatásainak, pedig voltak olyan közgazdászok, akik azt várták, hogy azonnal recesszióba fordul a brit gazdaság.Giada Giani, a Citi közgazdásza úgy véli, nem túl nagy az esélye annak, hogy válságba taszítja az eurózónát az olasz-brüsszeli csörte. Közelít egymáshoz a két ellentétes álláspont, de lehet, hogy az olasz gazdaságnak már túl késő. A növekedés már lassult, a károkozás már megtörtént, a fiskális deficit problémáit nem kezelte megfelelően az új kormány.Arnaud Mares közgazdász szerint a legnagyobb kockázat az, hogyha nagyobb sokk éri a gazdaságot az eurózónában, az EKB-nak nem lesznek megfelelő eszközei arra, hogy ezt hatékonyan kezelni tudják. Már csak azért is meglepő lesz, ha bármi történik, mert az eurózóna eddig ellenállónak bizonyult a kisebb gazdasági sokkokra, sőt, eddig a Brexit hatásait is megúszta. Az egységes gazdaság országai egyébként sokkal stabilabbak, mint a válság előtt, hiába van kevesebb mozgástere a jegybankoknak a válságkezelésre.Luigi Pigorini, a Citi EMEA privátbanki vezetője ismertette, hogy cégének privátbankja a konkurensekhez képest jól teljesít, de a teljes privátbanki szektor nyomás alatt van. Olyan tényezők zavarják, mint a technológia, a felügyeleti nyomás és a globális politikai nézeteltérések. 17 000 olyan család van az EMEA-régióban, melynek 30 millió euró fölötti befektethető vagyona van.David Bailin, a Citi globális privátbanki befektetési vezetője elmondta, hogyJeffrey Sacks, a Citi privátbankjának EMEA-befektetési stratégiai vezetője úgy véli, az európai tőkepiacok vonzók a jelenlegi árazás mellett. A szakember szerint a befektetők túlgondolják a térség politikai kockázatait. Sacks szerint a volatilitás előnyös lesz a piacra nézve, kivált a strukturált termékek járhatnak majd jól. Átlagosan akár 8%-os hozamot is el lehet érni majd ezeken a piacokon részvénybefektetéssel. A következő négy hónapban a brit megállapodáson lesz a kereskedők szeme, viszont Sacks úgy véli, lesz megállapodás az EU és a britek közt. A szakember viszont javasolja a brit eszközöket keresőknek, hogy ne emeljék még kitettségüket az EU-brit megállapodás ratifikációja előtt.