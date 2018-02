Nem maradhatnak az EU vámuniójában a Brexit után a britek

A konzervatív párti brit kormány Brexit-stratégiájának sarkalatos eleme, hogy Nagy-Britannia kilép azt EU egységes belső piacáról és vámuniójából is.

Liam Fox, a konzervatív brit kormány Brexit-párti táborának egyik frontembere egy londoni üzleti rendezvényen felszólalva kijelentette: ha London bármilyen külön, kétoldalú vámunió-megállapodást kötne az EU-val, az azt jelentené, hogy a brit áruexportra az EU kereskedelmi előírásai maradnának érvényben, de e szabályozók kialakításába Nagy-Britanniának nem lenne beleszólása.Fox szerint ez azt jelentené, London a brit külkereskedelmi politika ellenőrzésének jelentős részét átengedné Brüsszelnek. Ez a megoldás korlátozná Nagy-Britannia lehetőségeit arra is, hogy új kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kössön a világ leggyorsabban fejlődő gazdaságaival - mondta a brit külkereskedelmi miniszter.Liam Fox szerint ráadásul ha London vámuniós egyezséget köt az EU-val, akkor kénytelen lenne más országok exporttermékeit is vámmentesen beengedni piacára a Brüsszel által meghatározott feltételekkel, anélkül, hogy neki is vámmentes hozzáférése lenne ezeknek az országoknak a piacához.London érvelése szerint a további brit tagság e két integrációs szerveződésben olyan feltételrendszerek kötelező teljesítését jelentené - mindenekelőtt a bevándorlás szabályozásában és az unión kívüli országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban -, mintha meg sem szűnne a brit EU-tagság.Ebben a kérdésben éles a választóvonal a kormány és az ellenzék, valamint a kormány és a brit üzleti szektor elképzelései között.Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője épp egy nappal Fox keddi beszéde előtt közölte, hogy ha pártja kormányra kerül, állandó jellegű, átfogó, továbbra is teljes vámmenetességet biztosító vámuniót tartana fenn az EU-val a brit EU-tagság megszűnése után is. Corbyn szerint a Munkáspárt olyan megállapodásra törekedne az EU-val, amely teljes hozzáférést nyújtana a brit gazdaságnak az unió egységes belső piacához, és megőrizné Nagy-Britannia számára e belső piac, valamint a vámunió nyújtotta összes előnyt.Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója e hónap elején tett londoni látogatásán azonban kijelentette, hogy "óhatatlanul" vámjellegű és egyéb akadályok emelkednek Nagy-Britannia és az Európai Unió évi 640 milliárd euró értékű kétoldalú kereskedelmi forgalma elé, ha a brit kormány ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy a brit EU-tagság megszűnése után kivonul az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is.Japán londoni nagykövete, aki a minap a brit gazdaságban jelen lévő legnagyobb japán termelő és pénzügyi vállalatok vezetőinek társaságában tárgyalt Theresa May brit miniszterelnökkel a Downing Streeten, a megbeszélés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette: ha a Nagy-Britanniában honos külföldi cégek tevékenységéből a Brexit következményei miatt "a továbbiakban nem származik nyereség", akkor egyetlen magáncég sem tudja fenntartani működését a brit gazdaságban.