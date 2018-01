"Nem merem fegyelmezni a dolgozót, mert félek, hogy felmond!"

Alacsony bér = toborzási nehézség

Ez a kísértés széles vállalati kört érinthet meg. A hazai tulajdonú vállalatoknál az egy főre jutó hozzáadott érték a külföldi tulajdonú cégekétől több mint 50 százalékkal marad el a feldolgozóiparban, 60 százalékkal az építőiparban és az információs-kommunikációs szolgáltatásokban

"Rossz körben"

A "rossz körben" sodródó vállalat nagy eséllyel nyúl jogsértő, szürke- vagy feketemegoldásokhoz.

A legfőbb panaszok

Itt géppuskalábúak dolgoznak, én itt nem akarok dolgozni

Nem merem fegyelmezni az utasítást megsértő dolgozót, mert félek, hogy felmond

Ilyenkor ősszel a járvány idejéhez hasonló a táppénzesek aránya, hisz betakarítás, szüret van. Tudom, hogy nem beteg, de nem akarom ellenőrizni, nehogy felmondjon, pedig ezek a hiányzások szétzilálják a termelésünket

El kell mennem, mert akkor többet kapok, hisz az itt lévőket kevésbé becsülik meg

A munkavállalókkal szembeni kényszerű engedékenység mellett előtérbe kerülnek a jogkövetést feladó módszerek, amit a vállalkozó a túlélésért folytatott harccal magyaráz, s ezzel menti fel magát.

Nem értettem, hogy az interjún miért kell mindenkinek a nettó fizetést mondani

A szakértők véleménye szerint valószínű, hogy a hiányhelyzetek szaporodásával ez a fajta jogkerülő magatartás erősödni fog a gazdaság kevéssé termelékeny szegmenseiben.

Nem a béremelés az, amivel a munkaerőhiányra leginkább reagálnak a cégek - legalábbis ez olvasható ki Köllő János, Reszegi László és Tóth István János kutatásából. Habár csak 2016-os adataik álltak rendelkezésre - és akkor még talán nem volt olyan súlyos a munkaerőhiány -, a Munkaerőpiaci tükörben bemutatott kutatásuk alapján a 2015-ben jelzetta hiányhelyzeteket nem jelző vállalatokhoz képest. Azt is megállapítják ugyanakkor, hogy a hiányhelyzetek gyakoribbak a rosszul fizető vállalatoknál.A toborzási nehézségekkel szembesülő vállalatok egy része béremelés helyett más eszközökkel próbálhatja enyhíteni a hiányt. A kevéssé termelékeny,- állapítják meg a kutatók.A külföldi cégek egy része - elsősorban az összeszerelőket és gépkezelőket, egyszerű betanított munkát végző minimálbéreseket foglalkoztató kör - is átlag alatti bérrel dolgozik, és ebben a szférában inkább a hazaiakhoz közeli egy főre jutó hozzáadott érték a jellemző.Ha viszont nem teszik, akkor az alacsony termelékenységből fakadó hátrányok a feszesebbé váló munkaerőpiacon kumulálódnak, a termelékenyebb cégek munkaerő-elszívó hatása miatt csökken a létszámuk. Ez erodálja az eddigi befektetéseiket, nő a be nem töltött munkahelyek száma, emelkedik a fix költség aránya, csökken a vállalati jövedelem, így szűkülnek a beruházási lehetőségek, kevésbé van mód munkaerőt kiváltó, munkatermelékenységét növelő beruházásokra.Ezek a cégek egyetlen legális esélye a fejlesztés, az innováció lenne, amire eddig is lett volna lehetőségük a kedvező hitellehetőségeknek, például a Növekedési Hitelprogramnak, köszönhetően. Hogy ez nem történt meg, az vezetési problémákra utal.Ezt a folyamatot a kutatók szerint nehéz lenne adatokkal érzékeltetni, inkább csak néhány jellemző érvet sorolnak fel. (Az információk forrását elsősorban vállalati vezetőkkel folytatott beszélgetések jelentik.)- búcsúzott egy próbaidős dolgozó egy kiemelkedő termelékenységű üzem vezetőjétől, pedig betanított munkára 300 ezer forint fölötti bruttót kaphatott volna.- érvel egy másik cég ügyvezetője.- mondja az ügyvezető.- mondja a három-négy évenként munkahelyet váltó munkatárs.Számos helyen nem teljes bérre jelentik be a dolgozót: hivatalosan részmunkaidős az állás, a valóságban teljes, a különbség zsebbe megy. Ez gyakori a kereskedelemben, vendéglátásban, szállodaiparban - állapítják meg. A túlórákat gyakorta más címen fizetik ki, hisz az kétszeresen drága lenne.- mondja egy ügyvezető, és amikor megkérdezte "a jó harmincas munkavállalót", akkor a válasz a következő volt: