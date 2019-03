Nem rúgták ki Nagy-Britanniát az EU-ból

2019.03.18 12:22 A héten kirúghatják a briteket az Európai Unióból

A megállapodás látszólag nagy engedmény az EU-tól, valójában azonban nem történt semmi érdemleges. Az EU annak érdekében, hogy ne tűnjön a rendezetlen Brexit közvetlen kiváltójának, adott egy olyan haladékot, amely tulajdonképpen jelképesnek tekinthető. A helyzet ettől nem változott: ha Theresa May néhány napon belül keresztül tudja verni a megállapodását a parlamenten, nyáron rendezett kilépésre kerülhet sor. Ezt az esélyt nagyban csökkenti, hogy jelenleg még az sem biztos, hogy változatlan formában újra szavazásra lehet bocsátani a tervet. Amennyiben nem sikerül megszavazni a rendezett kilépés tervét, jöhet a hard Brexit. A nagy kérdés csupán az, hogy ha ezt May el akarja kerülni, mit tud felkínálni az EU-nak. Minimum egy új választás kiírása szükségesnek látszik, de lehet, hogy ez is kevés, és egy új Brexit népszavazás ígérete is kellene hozzá. Erre azonban nincs politikai akarat, és az idő is nagyon kevés. Tehát hiába záródott megállapodással az EU-csúcs, valójában a no-deal Brexit esélye egyáltalán nem csökkent. May egyetlen sikerélménye az lehet, hogy az EU megalázó módon nem rúgta ki a briteket azonnal az EU-ból.

Április 12-ig minden lehetőség nyitva marad: a rendezett és a rendezetlen kiválás, a hosszú halasztás, illetve a kilépési szándék visszavonása

A találkozón elfogadott zárónyilatkozat értelmében a jelenlegi 2019. március 29. helyettÚjabb elutasítás esetén a szigetország április 12-ig továbbra is az Európai Unió tagja maradna, de eddig jeleznie kellene, hogy mik a szándékai a továbbiakban. Szakemberek szerint ez lényegében azt jelenti, hogy eddig döntenie kellene, hajlandó-e részt venni a május végi európai parlamenti választásokon. Ha igen, akkor jöhetne egy hosszabb kiterjesztés, amelynek időtartamáról később egyeznének meg, ha viszont nem, akkor megállapodás híján rendezetlenül válna ki az Egyesült Királyság.Jóváhagyták azokat a jogilag kötelező erejű biztosítékokat, amelyeket a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ügyében fogadott el márciusban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő.A bennmaradó tagállamok leszögezték, nem tárgyalható újra a kiválás feltételrendszerét rögzítő egyezség. Kiemelték,(Ez azért lehet fontos, mert így Theresa May nem tehet olyan kiegészítéseket a szöveghez, amelyek növelik ugyan a parlamenti elfogadás valószínűségét, ugyanakkor valójában már nem felel meg az EU-nak.)Végezetül felszólítottak a felkészülési munka folytatására minden forgatókönyv, köztük a megállapodás nélküli, úgynevezett kemény Brexit esetére is.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke arról számolt be, hogy a javaslatról egyhangúlag egyeztek meg szűk körű, éjszakába nyúló ülésükön a huszonhetek vezetői, s ezt később Theresa May is elfogadta. Erre szükség is volt, ugyanis a Lisszaboni Szerződés 50. cikke értelmében az uniós tagállamok - beleértve az Egyesült Királyságot - egybehangzó döntéssel állapodhatnak meg hosszabbításról.- mondta. Hozzátette, a hosszú halasztáshoz a szigetországnak részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon.Arra az újságírói kérdésre, hogy az általa februárban említett pokolbéli külön helyet ki kellene-e terjeszteni azon brit parlamenti képviselők számára is, akik nem szavazzák meg jövő héten a kiválási szerződést, Tusk tréfásan azt válaszolta, hogy "Ferenc pápa szerint a pokol még üres, tehát sok ott a hely".Jean-Claude Juncker kijelentette, az EU mindent megtett, amit csak lehetett, hogy segítse a londoni ratifikációt, mást már nem tud felajánlani. "Reméljük, hogy az egyezményt jóváhagyják, de akármi is történik, készen állunk minden eshetőségre, a legrosszabbra is" - emelte ki. Leszögezte: meghozták a szükséghelyzeti intézkedéseket a kemény Brexit esetére, így ez sem okozhat fennakadásokat.Sajtótájékoztatóján May a szokásos szövegét adta elő: üdvözölte a döntést, közölve, reggel visszatér Londonba, és azonnal nekilát a munkának, hogy meggyőzze a képviselőket a ratifikálásról. Mint mondta, eljött az idő, hogy megvalósuljon a brit választók akarata, és a londoni parlament alsóházának jóváhagyásával megtörténjen a kiválás az EU-ból. Hangsúlyozta: helytelen lenne az április 12-ét meghaladó hosszabbítás, mivel ez esetben az országnak annak ellenére részt kellene vennie az EP-választáson, hogy három éve a távozásról döntött. Az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból - szögezte le a brit miniszterelnök, aki eredetileg június 30-ig terjedő halasztást kezdeményezett szerdán. A híradások szerint arra nem tért ki, hogy mitől lesz harmadszorra elfogadhatóbb a May-féle kilépési megállapodás, mint a megelőző két elutasítás alkalmával.Emmanuel Macron francia államfő azon véleményének adott hangot, hogy a szigetország valóságos politikai és demokratikus válságban van, ugyanakkor nem tehető meg, hogy ebben a "megrekedt helyzetben maradjunk". Hozzátette, minden erejével azon volt, hogy elkerüljön egy jövő hétre tervezett, rossz hangulatban zajló válságkezelő csúcstalálkozót, most a brit parlamenten a sor álláspontjának tisztázására.Mark Rutte holland miniszterelnök pedig Juncker szavait visszhangozva kiemelte, hogy a bennmaradó tagállamok "ennél többet már nem tehetnek".