Nem sikerült megállapodni, ezért folytatódik a sztrájk a Bosch miskolci üzemében

A gyár vezetése ettől elzárkózott és közölte, hogy a Bosch épp a nagyon alacsony alapbérek miatt választotta Miskolcot.

Vasárnap ismételten munkabeszüntetéssel folytatódik a sztrájk a Bosch-konszern miskolci üzemében, mivel eredménytelen volt a csütörtöki tárgyalás a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. cégvezetése és a munkavállalói érdekképviselet között - közölte az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSz).A közlemény szerint a munkáltató elzárkózott a helyzet konstruktív megoldásától és megkérdőjelezte az eddigi tiltakozás sikerét, noha abban saját hivatalos adatai szerint isA szakszervezet a csütörtöki tárgyaláson jelezte, hogy elégedetlen az egyoldalúan végrehajtott béremeléssel, de kész a sztrájkköveteléstől elmozdulni, amennyiben a munkáltató hajlandó az együttműködésre.Az MTI kérdésére Janik Tamás, az ÉTMOSz elnöke közölte, hogy a vasárnapi munkabeszüntetés idejéről még nem döntöttek. A gyár dolgozói folyamatosan, így vasárnap is dolgoznak - tette hozzá. A Bosch-konszern egyik miskolci gyárában hétfőn bérkövetelés miatt két tartott két órás munkabeszüntető sztrájkot tartott az ÉTMOSz. Az akció után közölték: továbbra is követelik decemberben kezdődött és a munkáltató által egyoldalúan lezárt bértárgyalás folytatását.Ficzere Ferenc, a magyarországi Bosch csoport kommunikációs igazgatója hétfőn elmondta, hogy a Bosch csoport Magyarországon minden évben a piaci környezetet és a törvényi előírásokat figyelembe véve emeli a fizetéseket. Hozzátette: a magyarországi telephelyeken dolgozók bére átlagosan csaknem 10 százalékkal nőtt, az emelés mértékét az egyéni teljesítmény és az egyes vállalatok eredménye is befolyásolja.