Nem történhet meg, hogy Nagy-Britannia kizuhanjon az EU-ból

Simon Coveney hozzátette: nem hiszi, hogy a brit tagság végül megállapodás nélkül szűnik meg. Jelezte, amennyiben a brit kormány indítványozná a kilépési tárgyalások meghosszabbítását, az ír kormány támogatná ezt.

Nagy-Britannia az elmúlt fél év jó részében saját magával tárgyalt a Brexitről.

Simon Coveney szerdán szintén a határellenőrzés visszaállításának elkerülését szorgalmazta.

Az Egyesült Királyság nem engedheti meg magának, hogy 2019 márciusában úgy szűnjön meg a tagsága az Európai Unióban, hogy nem születik egyezség jövőbeni kapcsolatokról - mondta Simon Coveney, ír külügyminiszter a BBC brit közszolgálati rádió Today című műsorában. Az ezzel kapcsolatos brit kijelentéseket pedig virtuskodásnak nevezte. A megállapodás nélküli Brexit negatív hatásairól úgy vélekedett, hogy ezek "súlyosan érintenék" az Egyesült Királyság mellett Írországot is.A határidőt viszont csak akkor lehet kitolni, ha arra egy "észszerű megállapodás" elérése reményében lenne szükség.Az ír külügyminiszter üdvözölte, hogy a brit kormány közzétette javaslatait a jövőbeni kapcsolatrendszerről. Szerinte ugyanisA 104 oldalas fehér könyv formájában ismertetett javaslatcsomag azonban "bizonyos mértékben" tisztázta a helyzetet a tárgyalófelek számára. Mint fogalmazott, "most, hogy egyértelmű a brit kormány álláspontja", megkezdődhetnek a komoly tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.Theresa May brit kormányfő vezetésével a brit kormány olyan stratégiát fogadott el július elején, amely az áruk kétoldalú forgalmára kiterjedő szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az Európai Uniónak. A szolgáltatások kétoldalú kereskedelmében azonban nem férnének hozzá a jelenlegi szinten egymás piacához.A brit EU-tagság megszűnése után Észak-Írország és Írország 499 kilométeres határa lesz az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi vámhatára. Ezen a határon jelenleg semmiféle útlevél- és vámellenőrzés nincs. Ezzel kapcsolatban Theresa May többször is hangsúlyozta, hogy London soha nem fogadna el olyan megoldást, amely visszaállítaná a fizikai ellenőrzést a határon. Olyan megoldást sem tart ugyanakkor lehetségesnek, amely a Brexit után Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi országrésze közé emelne vámhatárt.A külügyminiszter az ír kabinet több tagjával érkezett Londonba, ahol együttes ülést tartottak brit kollégáikkal. A brit európai uniós tagság megszűnése mellett a két ország kapcsolattartásának jövőbeni formáiról és az észak-írországi kormányválságról is tárgyaltak. Észak-Írországban 19 hónapja tart a kormányválság, és a tárgyalásokon most sem sikerült áttörést elérni.