Nem vagy elég boldog? Valahol már miniszter segít ezen

Mit csinál egy boldogságügyi miniszter?

Az Emirátusok köztudottan a világ leggazdagabb országai közé tartozik, de miért ne legyünk még jobbak, ha lehetünk?

A kormányok dolga, hogy olyan környezetet teremtsenek, amiben az emberek jólétben élhetnek, elérhetik potenciális teljesítményüket és boldogok lehetnek

A boldogságnak egyébként lehetnek kézzelfogható gazdasági előnyei is, egy oxfordi kutatás szerint például a boldog emberek hatszor energikusabbak, ami miatt termelékenyebbek és kisebb eséllyel betegednek meg.

Egyre fontosabb világszerte a boldogság

Az a dolgom, hogy biztosítsam, hogy a jólét és a boldogság minden kormányzati intézkedés meghozatalakor legyen figyelembe véve - mondta hétfőn Bledben Ohoud Al Roumi, az Egyesült Arab Emirátusok boldogságügyi minisztere. Hozzátette: nem csak a mostani állampolgárokról, hanem a jövő generációk boldogságáról is igyekeznek gondoskodni.- tette fel a kérdést a politikus.Roumi arról is beszélt, hogy országában 2016-ban hozták létre a jelenlegi minisztériumot, amit azóta vezet. Szerinte globálisan sokat lépett előre a világ a jólét felé vezető úton, hiszen ma már egyre több ember számára elérhető a tiszta ivóvíz, de még mindig sok tennivaló van ezen a téren. Az Emirátusokban egyébként vállaltan több évtizedre terveznek,. Rövidebb távon a kormány célja, hogy az ország 2021-re a világ öt legboldogabb állama között legyen. Az idei World Happiness Report szerint a huszadik helyen állnak, a Gallup felmérése szerint Finnország a legboldogabb a világon. 2015-ben az Emirátusok az ENSZ hasonló listáján még a 28. helyen álltak.A konferencián a panelbeszélgetés résztvevői felvetették, hogy a GDP ugyan a közgazdaságtanban a leginkább elfogadott mérőszám egy ország gazdasági teljesítményére, ugyanakkor egy sor fontos kérdésre nem ad választ például a fenntarthatósággal, vagy az állampolgárok boldogságával és jólétével kapcsolatban. Az elmúlt években az elméleti közgazdaságtanban is születtek olyan kezdeményezések, hogy más,, de az a mutató még nem született meg, amit a többség elfogadna.Roumi idén februárban egy nemzetközi konferencián mutatta be az első Global Happiness Policy Reportot, melyben azokat az intézkedéseket próbálták összegezni, melyek az emberek boldogságához szükségesek. A miniszter szerint azt fontos leszögezni, hogy a boldogság biztosítása nem csak a kormányok dolga, ezért közösen kell tenni az állampolgárokkal, az üzleti szférával és a nemzetközi szervezetekkel.- szögezte le a miniszter még 2016-ban kinevezése után a CNN-nek.Az Emirátusokban nincsenek egyedül azzal, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a boldogságra, mindenhol más-más eszközökkel igyekeznek elősegíteni ezt a megfoghatatlan, szubjektív folyamatot. Indiában például most szeptemberben vezették be, hogy az iskola első nyolc osztályában a gyerekeknek naponta 30 percnyi "boldogság időt" kapnak. Ebből a tantárgyból persze nincs házi feladat, vizsga, a diákok például történetmesélést tanulnak, közösségi gyakorlatokat végeznek és megtanulhatják "használni az agyukat".Miközben Indiában kisgyermekkorban próbálkoznak, az Egyesült Arab Emirátusokban egyetemen tanítják a boldogságot és a pozitív gondolkodást. Emellett az Öböl-országban olyan lépésekkel támogatják a családokat például, hogy minden tanév első iskolai napján a közalkalmazottak 3 szabad órát kapnak, ettől is azt remélik, hogy kevésbé lesznek stresszesek az emberek és hozzájárul majd a boldogságukhoz.