Nem várt helyről érkezett vészjósló kijelentés: újabb gazdasági válság fenyeget

Úgy gondolom, javult a helyzet, azonban még így is gigantikus lyukak vannak a pénzügyi rendszerben. Az esetleges problémák kezelésére rendelkezésre álló eszközök pedig nem túl hatékonyak.

Aggódom, hogy újabb pénzügyi válság felé sodródunk.

Yellen egy panelbeszélgetésen vett részt a New York-i egyetemen hétfőn késő este, amit a Nobel-díjas közgazdász, Paul Krugman moderált.- fogalmazott a Fed előző elnöke.Yellen elsődleges kockázatként a rossz helyzetben lévő adósoknak nyújtott további hiteleket említette meg, vagyis, hogy pénzintézetek annak ellenére hiteleznek tovább magánszemélyeket, illetve vállalatokat, hogy azok már így is fizetési nehézségekkel küzdenek. Hozzátette, hogy a pénzügyi rendszert érintő szabályozások elmúlt években történt enyhítése csökkentette a felügyeleti szervek befolyását, még inkább kiszolgáltatottá téve a rendszert a stabilitási kockázatoknak.- jelentette ki.Azért is aggasztóak Yellen szavai, mivel 2017 júniusában még azt állította, hogy [az irányítása, illetve az Obama-kormány alatt hozott reformoknak köszönhetően] az ő életében már nem kell majd újabb válsággal szembenéznünk.