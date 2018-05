Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Oroszország kitart az atomalku mellett

Angela Merkel német kancellár hangsúlyozta: a teheráni vezetésnek is be kell tartania a megállapodás előírásait. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok a megállapodás felmondásával súlyos döntést hozott. Az egyezményben részes három európai ország -, Franciaország, Nagy-Britannia - ugyan sajnálattal és aggodalommal tudomásul veszi ezt a döntést, de továbbra is érvényesnek tartja a megállapodást.Az európaiak mindent el fognak követni, hogy az amerikai kormányzatnál európai uniós szinten közbenjárva megvédjék üzleti érdekeltségeiket Iránban - közölte a francia elnöki hivatal.A francia államfő a nap folyamán telefonbeszélgetést folytatott iráni kollégájával, Haszan Róhánival. Emmanuel Macron közölte, hogyéletben kívánja tartani az iráni atomprogramról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodást, s az iráni vezetést is erre szólította fel. Macron továbbá felszólította Róhánit, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben az úgynevezett atomalku rendelkezéseit, annak ellenére, hogy az előző nap Donald Trump amerikai elnök felmondta az egyezményt.továbbra is tartani fogja magát az atomalkuhoz - közölte Szergej Lavrov ügyvezető orosz külügyminiszter. Alekszandr Grusko, az orosz külügyi tárca ügyvezető helyettes vezetője közölte: az iráni atomalku ügye szerepelni fog Lavrov és Heiko Maas német külügyminiszter csütörtöki moszkvai tárgyalásának napirendjén. Szerdán egyébként a problémakört megvitatja Vlagyimir Putyin elnökkel az orosz fővárosban tartózkodó Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő is. Szergej Rjabkov ügyvezető külügyminiszter-helyettes kifejezte Moszkva készségét arra, hogy Párizs javaslata nyomán tárgyalásokat folytasson a tíz évre megkötött iráni atomalku 2025 utáni jövőjéről, valamint Teherán rakétaprogramjáról és a regionális biztonságról.mindaddig tagja marad a megállapodásnak, amíg a teheráni kormány tartja magát az egyezményben foglalt előírásokhoz - mondta a Boris Johnson brit külügyminiszter, aki a londoni alsóház képviselőit tájékoztatta a brit hivatalos álláspontról. A tárcavezető szerint Washington döntése nem változtat London azon véleményén, hogy az egyezmény által az iráni nukleáris fejlesztési törekvések elé állított korlátok továbbra is életfontosságúak Nagy-Britannia nemzetbiztonsága és a Közel-Kelet stabilitása szempontjából. Hozzátette: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) eddig kilenc alkalommal igazolta, hogy Irán betartja az egyezményben vállalt kötelezettségeit.Johnson szerint a megállapodás aláírása óta Irán beszolgáltatta dúsított urániumból felhalmozott ismert készleteinek 95 százalékát, a dúsításhoz használt centrifugák kétharmadát elraktározta, és engedélyezte a lehető legmélyrehatóbb ellenőrzési gyakorlat kialakítását a NAÜ számára.London mindezek alapján nem kíván kivonulni a megállapodásból, ehelyett együttműködik az egyezményben továbbra is részes aláíró országokkal annak biztosítása végett, hogy mindaddig, amíg Irán korlátozza nukleáris fejlesztési programját, lakossága részesülhessen az egyezség központi elemét alkotó szankcióenyhítésekben.Ali Hamenei ajatolláh,legfőbb politikai és vallási vezetője szerint "ostoba és sekélyes" volt Trump beszéde, amelyben bejelentette az iráni atomprogramról kötött megállapodás felmondását. Annak idején csak húzódozva egyezett bele a 2015-ös nukleáris megállapodás támogatásába, és azóta többször bírálta Washingtont amiatt, hogy nem teljesíti a megállapodásból rá háruló vállalásokat. Hamenei az állami tévé által közvetített beszédében felszólította a megállapodás európai aláíróit, hogy adjanak "valódi garanciákat", amelyek alapján Irán tartani tudja magát a szerződéshez.