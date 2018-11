Németország is behúzhatta a féket

Az Institut für Weltwirtschaft (IfW) számításai alapján a német bruttó hazai termék 2015 eleje óta első alkalommal csökkent, a harmadik negyedévben 0,3 százalékkal mérséklődött az előző negyedévihez képest.Az Eurostat harmadik negyedévi euróövezeti GDP-növekedésre kimutatott alacsony, 0,2 százalékos emelkedése is jórészt az addig még nem publikált német növekedési adatoknak tulajdonítható a kieli intézet szakértői szerint. A hivatalos német harmadik negyedévi GDP-növekedési adatokat november 14-én hozzák nyilvánosságra."A német gazdasági teljesítmény csökkenéséhez valószínűleg az autóipariban az új emissziós mérési eljárás bevezetése miatt bekövetkezett termeléscsökkenés járult hozzá a legnagyobb mértékben" - írja az elemzés, kiemelve, hogy "a német autóipar nem készült fel időben az új mérési norma bevezetésére, így számos modell nem kapta meg a forgalmazási engedélyt, a gyártást ezért a harmadik negyedévben csökkenteni kellett". A dokumentum megjegyzi ugyanakkor, hogy az új emissziós mérési norma bevezetése más európai országokban is hasonló hatással volt az autóipari termelésre.A gazdasági teljesítmény csökkenéséhez a folyók alacsony vízállása is hozzájárult az IfW szerint, mivel számos gazdasági ágazatban, így például a vegyiparban visszavetette a vízi utakon az áruforgalmat.A gazdasági teljesítmény harmadik negyedévi csökkenése egyértelműen egyszeri tényezőkre vezethető vissza, így a konjunkturális fundamentumokra vonatkozóban nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni - foglalta össze a tanulmány megállapításait az IfW konjunktúrakutatási igazgatója, Stefan Kooths. Leszögezte: "a konjunkturális fundamentumok változatlanul a növekedés irányába hatnak, a negyedik negyedévben ezért viszonylag jelentős fellendülésre lehet számtani".