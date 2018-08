Németország mentheti meg Törökországot a teljes összeomlástól

Sok mindent megtennénk annak érdekében, hogy stabilizáljuk Törökországot. Nincs túl sok választásunk.

Nem ülhetünk tétlenül és nézhetjük végig Törökország teljes összeomlását. A migrációs nyomás, a geopolitikai jelentőség, illetve a gazdasági kapcsolatok miatt túl fontos az EU-nak.

A lap szerint ugyan még korai stádiumban vannak az egyeztetések, így egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul a pénzügyi segítségnyújtás, szóba jöhet egy összehangolt európai mentőcsomag, illetve állami tulajdonban lévő fejlesztési bankok által nyújtott projektspecifikus hitelek is.- nyilatkozott a Wall Street Journalnak egy magas rangú német tisztviselő.A német kormány attól tart, hogy a török gazdaság teljes összeomlása az egész térséget a magával ránthatja, ráadásul új bevándorlási hullám indulhat el Európa irányába. Mivel az Egyesült Államok vétójoga miatt Törökország valószínűleg akkor sem kapna támogatást az IMF-től, ha szeretne, az EU jelentheti az egyetlen reális alternatívát.A francia pénzügyminiszter hétfőn úgy fogalmazott, hogy fontos lenne segítséget nyújtani Törökország számára a gazdasága helyreállítása érdekében. Közben a közelmúltban többször is találkozott egymással a török és a német pénzügyminiszter, akik állítólag a kimentés lehetőségéről is tárgyaltak.Két magas rangú EU-s tisztviselő a WSJ-nek megerősítette, hogy valós lehetőségként mérlegelik a pénzügyi segítséget, azonban az EU ragaszkodna az IMF részvételéhez is a programban. Bármilyen EU-s szintű mentőcsomaghoz a tagállamok beleegyezésére lenne szükség, ami bonyolíthatja a helyzetet. Egy német tisztviselő elmondása szerint Németország végső esetben kész arra is, hogy egymaga biztosítson pénzügyi támogatást a súlyos válsággal küzdő Törökország számára. Ez azonban politikailag nehezen lenne otthon eladható, ugyanis egy nemrég közzétett közvélemény-kutatás eredménye alapján a németek 72%-a elutasítja a segélyt Törökországnak. Török részről az nehezítheti meg a dolgokat, hogy a hitelezők valószínűleg jelentős megszorításokhoz és kiigazításokhoz kötnék a segítséget, ami a harcias belpolitikai retorikát folytató Recep Tayyip Erdogan számára aligha lenne elfogadható.Erdogan szeptember 28-án Németországba látogat, ami fontos esemény lehet a két ország között az utóbbi időben elmérgesedett viszony rendezése szempontjából. Egy héttel korábban a török és a német pénzügyminiszter már Berlinben találkozik egymással, a pénzügyi segítségnyújtás minden bizonnyal rajta lesz a tárgyalási napirendjükön.Bármi is legyen a vége, valamiféle segítségre szüksége lesz Törökországnak.- fogalmazott egy rangidős ankarai EU-s diplomata.