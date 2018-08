Nesze neked Trump: mindjárt újra kamatot emel a Fed

A július 31-én és augusztus 1-jén tartott kamatdöntő ülésről most kiadott anyag szerint annyira nagy lendületben van az amerikai gazdaság, a vállalati és lakossági költekezés, hogy az a 2%-ios jegybanki inflációs cél feletti infláció irányába mutat, így ezt a Fednek további kamatemelésekkel kell ellensúlyoznia, és a következő lépés rövidesen bekövetkezhet.A határidős kamatpiac jelenleg 96%-os valószínűséggel árazza , tehát biztosra veszi, hogy szeptember 26-án újabb 25 bázisponttal 2,00-2,25%-ra emelkedik majd a Fed Funds rate célértéke. December 19-re pedig 63%-os eséllyel még egy hasonló mértékű emelést áraz.Mindez erősebb szinteken tarthatja, illetve tovább erősítheti a dollárt és részben ezért lehet arra számítani, hogy Trump továbbra is céltáblaként használja majd a Fedet, hogy kritizálhassa a független intézményt.a védővámokkal szembenéző nagyobb államok saját devizáik leértékelésével igyekeznek ennek negatív hatásait ellensúlyozni, így a dollár relatív felértékelődik, de éppen erre segít rá az, hogy a Fed még folytatja is a kamatemelési ciklusát. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy, hiszen az idéntől hatályba lépett nagy adócsökkentési csomag masszív költségvetési lazítást és fogyasztásélénkítést is jelent, amit szigorúbb monetáris politikával igyekszik ellensúlyozni a másik gazdaságpolitikai ág.Kína és az Egyesült Államok között a kereskedelmi háború témájában, de egyelőre nem számít áttörésre a piac.A jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a Fed-döntéshozók, amelyek visszahathatnak az amerikai gazdaságra, gyengítve annak konjunktúráját. Ha ez így lesz, akkor a Fed is kellemetlen helyzetben találhatja magát, mert az eddigi szigorítási ciklusa végét előbbre kell hoznia, vagy esetleg vissza kell fordítania.A ma kiadott dokumentum szerint egyébként Jerome Powell jegybankelnök azt is mondta az ülésen, hogy, azaz az árstabilitás eléréséért és fenntartásáért, illetve a teljes foglalkoztatottság eléréséért hogyan tud küzdeni. Érdemes megjegyezni, hogyA Fed-jegyzőkönyv üzeneteire a dollár átmenetileg minimálisan gyengült az euróval szemben, majd visszakapaszkodott 1,16-ig, míg a vezető amerikai részvényindexek minimálisan reagáltak.