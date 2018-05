New York-i milliárdos üzletember lett Magyarország amerikai nagykövete

Konkrétan a szólás-, a sajtó- és a vallásszabadságot nevezte a számára legfontosabb értékeknek. Ezeket illetően nem lehet és nem is szabad megalkudni - fogalmazott.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Szabadság téri épülete. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Marjai János

A szenátus külügyi bizottsága előtti meghallgatáson a New York-i milliárdos üzletember - miután viszonylag részletesen ismertette eddigi pályafutását és beszélt családjáról, köztük magyar születésű nagyanyjáról, Sáráról is -Életrajza itt érhető el Cornstein hangsúlyozta: korábbi üzleti tapasztalatai, a kormányzati szférában végzett munkája és jótékony szervezetekben vállalt szerepe alapján felkészültnek tartja magát a nagyköveti feladatok ellátására. Leszögezte:Ezen belül is arra kívánja majd bátorítani a magyar kormányzati tisztségviselőket, hogy segítsék az amerikai érdekek és az amerikai és demokratikus értékek érvényesülését.David B. Cornstein hangsúlyozta, hogy szoros együttműködést tervez a magyar kormánnyal a közös biztonsági aggodalmakkal megvitatásában. Hozzátette: az együttes munka tovább erősítheti a rendfenntartó erők és a terrorizmus ellen küzdő intézmények kommunikációját.A nagykövetjelölt hangsúlyosan szólt arról, hogy szeretné erőteljesen előmozdítani az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését.Fontos célként jelölte meg a szerinte Magyarországon és Közép-Európában jelentkező antiszemitizmus visszaszorítását. Szorosan együttműködne a zsidó szervezetekkel és más vallási közösségekkel, valamint a magyar kormányzattal annak érdekében, hogy a zsidó közösség biztonságban érezze magát.