Nincs áttörés a Brexitben, de abban megállapodtak: tovább tárgyalnak

Miről tárgyaltak?

Juncker kiemelte, hogy a jövőbeli viszonyról szóló politikai nyilatkozat szövege módosítható, amennyiben London esetleg ambiciózusabb célokat tűzne ki. Erre van esély, mert Jeremy Corbny munkáspárti vezér szerda este ötpontos javaslatcsomagot tett le az asztalra, például a permanens vámunióról, amelyért cserébe hajlandó lenne a Munkáspárt (egy része) támogatni a May által összehozott Brexit-megállapodást a brit alsóházban.

Február vége előtt pedig újabb találkozóra kerül majd sor Theresa May és Jean-Claude Juncker között, hogy értékeljék az előrelépést. Közben a Reuters egyik elemzése arra mutatott rá: ha február végéig nem sikerül Maynek elfogadtatnia a londoni alsóházban a Brexit-megállapodást, akkor az időhiány miatt kérnie kell a brit kormányfőnek a március 29-i Brexit rövid ideig tartó elhalasztását, hogy legyen idő a brit oldalon a Brexittel összefüggésben feltétlenül szükséges törvények parlamenti elfogadására (jelenleg még 6 törvényt nem fogadtak el).

May így nyilatkozott

Mit mondanak az EP és az ET vezetői?

Tusk azt írta a Twitteren, hogy "áttörés továbbra sincs a láthatáron, folytatódnak a tárgyalások".

A May-Juncker tárgyalást követően kiadott közös közleményben arról számoltak be a vezetők, hogy a két fél tárgyalódelegációi tovább fognak egyeztetni, hogy olyan megoldást találjanak, amely a lehető legszélesebb támogatottságot nyerheti el a londoni parlamentben, ugyanakkor tiszteletben tartja a bennmaradó tagállamok által lefektetett irányelveket.A közös kommüniké szerint Juncker ismételten leszögezte, hogyJuncker figyelmeztetett a szövegben, hogy a kiválási szerződést a huszonhét bennmaradó tagállam mellett az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.A közlemény szerint May tájékoztatott a londoni alsóházi elutasítás körülményeiről, és különböző lehetőségeket vetett fel a képviselők többsége által elutasított elemek, például a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír tartalékmegoldás kapcsán. Ezek részleteire azonban nem tértek ki a közleményben., különösen mivel mindkét fél elkötelezett a jövőbeli mély partnerségi kapcsolat kialakítása mellett, amire nagy szükség van a nyitott, tisztességes kereskedelem és a szabályalapú nemzetközi rendszer fenntartása, illetve a klímaváltozás és a terrorizmus elleni hatékony küzdelem érdekében.Theresa May a tárgyalások után a BBC-nek azt mondta:May elmondása szerint az Európai Bizottság elnökével egy olyan megoldási lehetőségről tárgyalt, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság "nem ragad bele" végleg az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmusba (backstop).A megbeszélés után a BBC televíziónak nyilatkozva May kijelentette: a backstop-megoldás módosítását nem lesz könnyű elérni, de ha sikerül, az stabil többséget teremthet a brit parlamentben a Brexit-megállapodás elfogadásához.Rövid sajtótájékoztatóján Theresa May ígéretet tett arra, hogyRámutatott, hogy nem lesz egyszerű, de az uniós intézmények vezetői is mind megoldást akarnak találni.A brit kormányfő később Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével és Guy Verhofstadttal, a testület Brexit-ügyi főmegbízottjával találkozott, majd Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével.Verhofstadt elmondta,a készenléti mechanizmus ugyanis elengedhetetlen az észak-írországi rendezési folyamatot elindító 1998-as nagypénteki egyezmény fenntartása érdekében.Hangsúlyozta, a rendezetlen kiválás "katasztrófa" lenne mindkét oldal számára, s ezzel kapcsolatban "felelőtlennek" nevezte az ezen opció mellett kampányoló brit politikusokat.Margarítisz Szkínász bizottsági szóvivő azt közölte, hogy, a kiválási folyamat irányításáért felelős brit minisztérium vezetőjével.