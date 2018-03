Nincs felminősítés, a Fitch sem foglalkozott Magyarországgal

A külső adósság csökkenésének folytatása

Növekvő bizalom a gazdaságpolitikában, javuló üzleti környezet, ami élénkítheti a növekedést is

A GDP-arányos adósságráta további csökkenése

A külső adósság emelkedése

A gazdaságpolitikai környezet bizonytalanná válása

Három hete az S&P hagyta változatlanul a magyar adósbesorolást, akkor is várható volt a lépés, ahogy most is. A Fitch most kiemeli, hogy a magyar adósbesorolás az erős strukturális tényezők mellett tükrözi a továbbra is viszonylag magas államadósságot, a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanságát és a makrogazdaság volatilitását. Utóbbi faktorok javulása indokolja a pozitív kilátást - teszik hozzá.A Fitch szerint a növekedésünk tavalyi gyorsulása alapvetően a kedvező külső környezetnek, az uniós forrásoknak, a bérnövekedésnek és a választások előtti élénkítésnek volt köszönhető. A növekedés idén is 4% körül maradhat, ugyanakkor kiemelik, hogy a korábbi unortodox gazdaságpolitikai intézkedések miatt a magyar gazdaság volatilitása nagyobb az átlagosnál. Emellett hosszabb távon a demográfiai folyamatok, a munkaerőhiány és az uniós források 2020 után várható csökkenése is a lassulás mellett szól.A hitelminősítő hisz abban, hogy a magyar kormány a következő években is tartja magát a 3% alatti hiányhoz annak ellenére, hogy a választások előtt további lehetséges adócsökkentések is szóba kerültek. Az adósság kapcsán kiemelik, hogy még mindig jóval magasabb a hasonló országok átlagánál, de a szerkezetében és a tulajdonosi struktúrában komoly előrelépés volt az utóbbi években.A hitelminősítő szakemberei szerint a magyar bankrendszer helyzete javult az utóbbi két évben, és hozzáteszik, hogy csökkent a káros politikai beavatkozások esélye is.A Fitch megítélése szerint az alábbiak kellenének egy további felminősítéshez:A kilátás stabilra rontása az alábbiak miatt lenne elképzelhető: