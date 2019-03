Nincs kétség: fordulat következik az MNB-ben

Mellár Tamás (Párbeszéd), a bizottság alelnöke kedvezőnek ítélte, hogy a jegybanki alapkamatot 1 százalék alá szorította le az MNB, de kritikaként fogalmazta meg, hogy időközben jelentősen meggyengült a forint, ráadásul beindult az infláció is.Pleschinger Gyula válaszában kiemelte: "a jegybanknak nincs árfolyam célja, mi a hitelezésre és a kamatpolitikára koncentrálunk." Elmondta: az MNB-nél most az adószűrt maginflációt figyelik, már ez is elérte a 3 százalékot, ez komoly jelzés lehet a jegybank számára, hogy elkezdje a monetáris politika normalizálását.Az emelkedő infláció miatt az MNB korábban is utalt már várható szigorításra:Az Országgyűlés gazdasági bizottsága hétfői ülésén a kormánypárti képviselők egyhangú döntésével, 10 igen, 3 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett támogatta Pleschinger Gyula újbóli kinevezését a jegybank monetáris tanácsába.