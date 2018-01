Nincs komolyabb inflációs nyomás az amerikai gazdaságban

A gazdasági szereplők szubjektív helyzetértékelését összefoglaló idei első helyzetelemzésében a Fed a november közepétől január 8-áig tartó időszakra vonatkozóan is a tavaly már megszokott módon "szerény vagy mérsékelt" szóhasználattal jellemezte a gazdasági növekedés ütemét.Kiemelte ugyanakkor, hogy "különösen az építőiparban nő a szakemberhiány". Ennek ellenére "továbbra is csak mérsékelten nőnek a bérek, ahogy az árak is".A megkérdezett gazdasági szereplők a munkaerőpiacon egyre több régióban érzékelték a feszültség fokozódását.A dokumentum összeállítói szerint "a kiskereskedelmi ágazat több szereplője a forgalom bővüléséről számolt be", a feldolgozóipar képviselői "mérsékelt élénkülésről" jelentettek a vizsgált időszakban.A Bézs Könyv megállapításait rendbe figyelembe veszi a Fed kamatdöntő fóruma, amely legközebb két hét múlva ülésezik.A The Wall Street Journal (WSJ) által néhány nappal ezelőtt megkérdezett elemzők mindegyike szerint a január 31-én záródó Fed ülésen a kamat szinten tartásáról döntenek. A szakértők 93 százalékos esélyt láttak arra, hogy a Fed márciusban emeli a jelenleg 1,50 százalékos kamatát.A Wall Street szakértői szerint az amerikai alapkamat a következő években 2,85 százalékig nő, ezen a szinten stabilizálódik.A Fed tavaly háromszor - márciusban, júniusban és decemberben - emelt kamatot, rendre 25 bázisponttal.Két éve decemberben a Fed szintén 25 bázisponttal 0,75 százalékra növelte az alapkamatot, ami az első kamatemelés volt egyéves szünetet követően, azután, hogy a gazdaságösztönző céllal közel tíz évig folytatott zérókamat-politika után 2015 decemberében elindította a kamatemelési ciklust.