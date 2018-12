Nincs megállapodás a minimálbérről!

még az idén rendeletben hirdeti ki a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegét.

Újabb egyeztetési kör volt sikertelen a két oldal között a béremelés ügyében. A munkavállalók továbbra is 13% feletti minimálbéremelést szeretnének jövőre, a vállalatok érdekképviseletei szerint azonban ez nem teljesíthető.A csatorna megkereste a kormányt is, ahonnan annyit közöltek:Vagyis ezúttal is Varga Mihály pénzügyminiszter fogja megállapítani a kormány nevében a minimálbér összegét. Várhatóan jövő hét szerdán.Ennek fényében érdemes felidézni a Magyar Idők héten kiszivárgott értesülését , miszerint a bruttó minimálbér jövőre 150 ezer forint lehet (az idei 138 ezer forint után), a garantált bérminimum pedig 202 ezer forint az idei 180,5 ezer forint után. Ezek alapján a héten azt is kiszámoltuk , hogy 2019-ben a nettó minimálbér majdnem eléri a 100 ezer forintot.