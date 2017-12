Nincs mese: rosszabb a helyzet, mint Kádár idejében

Magyarország a 28. helyen áll a felmérésben, ahol 32% gondolja azt, hogy most jobb az élet, mint 50 éve, és 39% azt, hogy rosszabb a helyzet, mint a kommunista egypártrendszer időszakában, Kádár János vezetése mellett.

A Pew Research Center kutatása szerint Vietnamban változott legtöbbet a helyzet: 88% azt mondja, hogy ma jobb az élet, mint fél évszázaddal ezelőtt. Ez azonban annyira nem meglepő, hiszen akkoriban zajlott a vietnami háború. A második helyen India végzett (69%), a harmadik pedig Dél-Korea (68%) lett.Mindegyik ország elképesztő átalakuláson ment keresztül azóta. Ugyanakkor Japán, Németország és Törökország lakossága (egyaránt 65% érzi kedvezőbbnek az életet) is sokkal jobbnak látja a jelenlegi körülményeket, mint az akkorit.A lista másik végén jelenleg hatalmas gazdasági válsággal küzdő Venezuela van, ahol mindössze 10% gondolja azt, hogy most jobb az élet, és 72%, hogy rosszabb. Mexikó és Jordánia szerepel még hátul,Ez azért is érdekes, mert - a hasonló történelmet maga mögött tudó - Lengyelország például a 9. helyre került, ott az emberek 62%-a elégedettebb.Éppen Magyarország előtt végzett Ghána, Brazília, és Franciaország, közvetlenül mögöttünk van Libanon, Peru és az elmúlt években adósságválsággal és a gazdaság hanyatlásával küzdő Görögország. Az emberek tehát gyakran a gazdasági helyezettel azonosítják az élettel való elégedettséget.Az elégedettséget befolyásolja a képzettség is. Azok, akik képzettebbek, sokkal valószínűbb, hogy elégedettek az életükkel. Ebből a szempontból Lengyelországban, Peruban és Hollandiában van a legnagyobb szakadék, de Magyarországon is érzékelhető a különbség. Nálunk a képzetebbek 42%-a elégedett, miközben a kevésbé képzettek 29%-a. Csak két ország van, ahol fordított a helyzet: ez Törökország és Nigéria.A Pew Research kutatásában 43 ezer embert kérdezett meg, 38 országban.