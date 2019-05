Norvégiában oldódhat meg a venezuelai krízis

A norvég külügyminisztérium erről szóló közleménye szerint a skandináv ország előzetesen felvette a kapcsolatot a fő venezuelai politikai szereplők képviselőivel tájékozódás céljából. Tette mindezt azzal a céllal, hogy segítsen a dél-amerikai ország körül kialakult helyzet megoldásának keresésében - hangoztatta.Az EFE spanyol hírügynökség szerint Oslo ezenkívül méltatta a felek "erőfeszítéseit" is, valamint jelezte, hogy továbbra is kész segédkezni egy békés megoldás keresésében.Az NRK csütörtökön arról számolt be, hogy a venezuelai kormány és az ellenzék képviselői "béketárgyalásokat" folytatnak Norvégiában.Nicolás Maduro venezuelai elnök kormánya pénteken megerősítette készségét az ellenzékkel való párbeszédre, és megköszönte Norvégiának, hogy megpróbál közvetíteni a konfliktusban. "Venezuela üdvözli a norvég kormány által kiadott közleményt. Nicolás Maduro elnök megerősíti, hogy a párbeszéd az egyetlen járható út, amely elvezet a venezuelaiak közötti egyetértéshez a béke védelme és a szuverenitás tiszteletben tartásának keretében" - írta Twitter-oldalán Delcy Rodríguez venezuelai alelnök.Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető csütörtökön megerősítette, hogy az ellenzék több emberét is elküldte Norvégiába a lehetséges tárgyalások alapjainak megvitatása érdekében, de leszögezte, hogy azoknak Maduro távozásához, átmeneti kormányhoz és szabad választásokhoz kell vezetniük.Az önmagát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánító Guaidó elmondása szerint azonban eddig nem született semmiféle megállapodás, sőt, tagadta, hogy a felek tárgyalnak egymással. "Nincs tárgyalás. Mindössze Norvégiának a közvetítésre irányuló erőfeszítéséről van szó hónapok óta. Ez volt a második meghívás Oslóba. A többi csak spekuláció" - idézte Guaidót az El Nacional nevű venezuelai napilap.Guaidót mintegy ötven ország ismerte el Venezuela elnökének, köztük elsők között az Egyesült Államok. Norvégia a latin-amerikai országot sújtó belpolitikai válság tekintetében tartózkodóbb volt: noha hivatalosan nem ismerte el az ellenzéki vezetőt, szabad választások megtartására szólította fel Caracast. Elemzők szerint éppen a norvég kormány óvatos álláspontja miatt választhatták Oslót a tárgyalások helyszínéül.Ine Marie Eriksen Soreide norvég külügyminiszter már az év elején bejelentette: országa kész közvetíteni Maduro és Guaidó támogatói között.