Novák Katalin nem lesz miniszter

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön a TV2 I/I Azurák Csabával című műsorában közölte: úgy tudja, pénteken hozza nyilvánosságra a miniszterelnök a kormány névsorát, és ebben ő miniszterként nem fog szerepelni.Hozzátette: az, hogy államtitkárként folytatja-e, az elkövetkező időszak döntésein is múlik, de arra számít, hogy alapvetően "ezen a területen és ebben a minőségben" folytathatja munkáját.Megjegyezte: megérti, hogy a választás után találgatások vannak arról, hogyan alakul a kormány, ki milyen feladatot kap majd, ő is látott ilyen találgatásokat, de ezek "soha nem határoztak meg semmit".